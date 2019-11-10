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Çapa'da kafede silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü (2)
Serdal ALTINTEPE/İSTANBUL,()-FATİH Çapa'da bulunan otele ait kafede otururken bir kişinin silahlı saldırısına uğrayarak ağır yaralanan ve Uygur Türkü olduğu öğrenilen Saimait Aierken, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay,...
GENEL 10.11.2019, 21:25
Serdal ALTINTEPE/İSTANBUL,()-FATİH Çapa'da bulunan otele ait kafede otururken bir kişinin silahlı saldırısına uğrayarak ağır yaralanan ve Uygur Türkü olduğu öğrenilen Saimait Aierken, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, saat 20.40 sıralarında Millet Caddesi üzerinde bulunan bir otelin kafesinde meydana geldi. Kafede masada oturan Uygur Türkü Saimait Aierken, bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna kurşunlar isabet eden Aierken, ağır yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipler, yaralıyı ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı. Aierken, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
(FOTOĞRAF)
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