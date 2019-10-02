Çantadaki OGS ile otobüs yolculuğu pahalıya patladı

Taylan ERGÜN / İSTANBUL, () İNTERNETTEN beğendiği bir otomobili satın almak için otobüsle Manisa'ya giden İsmail Gözütok, yanında taşıdığı OGS cihazını da aldığı araca takacaktı. Otobüsün geçtiği tüm güzergâhlarda çantasına koyduğu OGS'sinden 373 lira kesildiğini öğrenen Gözütok, büyük şaşkınlık yaşadı.

25 Eylül'de internetten bulduğu bir otomobili satın almak için İstanbul'dan Manisa'ya otobüsle seyahat eden Gözütok, OGS cihazını çantasına, çantayı ise otobüsün bagajına koydu. Ertesi sabah erken saatlerde Manisa Otogarı'nda inen Gözütok, satın alacağı otomobilin sahibi ile buluştu, pazarlık yaptı ve otomobili satın aldı. Noterdeki satış işlemlerinin ardından yeni aldığı otomobil ile İstanbul'a dönüş için hazırlanan Gözütok, yanında getirdiği OGS cihazını da otomobilinin ön camına yapıştırdı. Daha sonra otomobilinin plaka bilgilerini OGS cihazını satın aldığı bankaya göndererek, cihazını yeni otomobil plakasına tanımlattıran Gözütok, yolculuğa başladıktan sonra gördüğü ilk akaryakıt istasyonuna girdi.

TÜM KÖPRÜ VE OTOYOLLARDAN ARAÇLA GEÇMİŞ GİBİ PARA KESİLDİ

Burada mobil bankacılık sistemini kullanarak araç ve OGS cihazı bilgilerini kontrol etmek isteyen İsmail Gözütok, İstanbul'dan Manisa'ya yolculuk yaptığı güzergâhlardaki tüm paralı otoyol ve köprü geçişlerinin kendi adına kayıtlı OGS cihazından ücretlendirildiğini görerek büyük şaşkınlık yaşadı. OGS cihazının çantasında, çantasının ise yolculuk yaptığı otobüsün bagajında olduğunu söyleyen Gözütok, "Mobil bankacılığı kullanınca gördüm ki bir gün önce gece İstanbul'dan Manisa'ya yolculuk yapmak için bindiğim otobüsün geçtiği tüm güzergâhlardaki geçiş ücretleri benden kesilmiş. Hem cezalı geçiş olarak işlenmiş hem de daha sonra ücretli yol ve köprülerdeki tüm bedeller OGS cihazımdan çekilmiş. Toplam 373 lira para benden kesilmiş. Manisa'dan otomobili satın almadan geri dönmüş olsam 373 lira daha benden kesilecekti" dedi.

MAĞDUR EDİLDİM

İstanbul'a döndüğünde İstanbul - Manisa arasındaki ücretli otoyol ve köprü işletmeleri ile irtibat kurmaya çalıştığını söyleyen Gözütok; "Bu güzergahta ayrı ayrı 4-5 firmanın ücretlendirme yaptığını söylediler. Tek tek tüm bu firmalarla görüşülerek tarafıma bilgi verileceği söylendi. Biz dilekçelerimizi yazarak gerek bankaya gerekse ücretlendirmeyi yapan tüm firmalara müracaat ettik. Sonucu bekliyoruz. Zaten OGS cihazımdan çekilen paraları da bugün banka kredi kartımın son ödeme günü olması sebebiyle bankaya ödedim. Eğer mağduriyetim giderilmezse yargı yolunu kullanacağım" dedi.

Kendisinin bir otobüs firması ile seyahat ettiğini, OGS cihazının ücretlendirilmesine anlam veremediğini ifade eden Gözütok, "Otomobil satın almaya giderken OGS cihazlarınızı cebinizde ya da çantanızda götürmeyin. Çünkü gişelerdeki cihazlar OGS'yi okuyor ve oradan otomobil ile geçtiğinizi zannediyor" uyarılarında bulundu.

BANKA YETKİLİLERİ DE ŞAŞIRDI

OGS cihazını satın aldığı bankaya da müracaat yaptığını söyleyen Gözütok, "Banka yetkilileri de şimdiye dek böyle bir olayla karşılaşmadığını söyleyerek şaşkınlıklarını ifade ettiler. Hatta müşterilerini de bu konuda bundan sonra uyaracaklarını dile getirdiler." diye konuştu.



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