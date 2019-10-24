Cankurtaranlar, 145 yorgun yüzücüyü kurtardı

Antalya'da, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde yer alan Sahil Antalya Yaşam Parkı'nda görevli 50 cankurtaran, yaz sezonunda boğulma tehlikesi geçiren 369 kişi ile 145 yorgun yüzücüyü kurtardı.

Sahil Antalya Yaşam Parkı'nda görevli cankurtaranlar, 31 Ekim'de sona erecek yaz dönemi öncesinde tatbikat yaptı. Senaryo gereği denizde boğulma tehlikesi geçiren bir kişiyi kurtaran cankurtaranlar, daha sonra ilk yardım müdahalesi yaptı. Tatbikatın ardından ALSE Sahil Antalya Yaşam Parkı ve Alkoçlar Grubu Yönetim Kurulu İcra Başkanı Turan Toprak, dünyanın sayılı güzel sahillerinden Konyaaltı'nda, halka en iyi hizmeti vermeye çalıştıklarını söyledi.

Sahil Antalya Yaşam Parkı'nda 90 işletme ve 30 plaj bulunduğunu, bu plajların büyük bölümünün mavi bayraklı olduğunu dile getiren Toprak, sahilin, Antalya'ya tatile gelen yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı olduğunu vurguladı. Turan Toprak, yaz döneminde sahile günlük 100 bin ziyaretçi geldiğine dikkati çekti.

369 BOĞULMA TEHLİKESİ

Güvenliğe önem verdiklerini, bu noktada cankurtaranlara önemli iş düştüğünü anlatan Toprak, Sahilde 50 cankurtaran, 200 metre aralıklı görev yapıyor. Sabahtan güneş batımına kadar görev yapıyor. Bu sezon boğulma tehlikesi geçiren 369 kişiye müdahale edildi. Bunlardan 126'sı hastaneye sevk edildi. Denizde, sahilde basit yaralanan 182 kişiye müdahale edildi. Cankurtaranlar 145 yorgun yüzücü, 12 güneş çarpması, 52 deniz canlılarıyla temasta vücutta oluşan olumsuzluğa müdahale etti dedi.

Sahildeki cankurtaranlardan Yaşar Aydın, 3,5 aydır Sahil Antalya Yaşam Parkı'nda görev yaptığını, gümüş bröve sahibi olduğunu anlattı. Görevinin zorluğunu anlatan Aydın, Bu sezon 12 boğulma tehlikesine müdahale ettim. Genellikle yorgun yüzücü, çok nadir de olsa gerçek boğulma tehlikesine müdahale ettik. Sahilin güvenliği bizden sorulur. Sabah 09.00'da kuleyi açıp, bayrağımızı çekeriz. Gözümüz denizde olur. Tek sorumluluğumuz gözümüzü denizden ayırmamak diye konuştu.