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Çankırılı anasınıfı öğrencileri Suriyeli çocuklara atkı ördü

ÇANKIRI'da anasınıfı öğrencileri kendi elleriyle ördükleri atkıları resimlerle süsledikleri kolilere koyarak Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Suriyeli mülteci öğrencilerin yoğun olduğu okullara gönderdi. Çankırı Dr. Refik Saydam...

Çankırılı anasınıfı öğrencileri Suriyeli çocuklara atkı ördü
ÇANKIRI'da anasınıfı öğrencileri kendi elleriyle ördükleri atkıları resimlerle süsledikleri kolilere koyarak Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Suriyeli mülteci öğrencilerin yoğun olduğu okullara gönderdi.
Çankırı Dr. Refik Saydam İlkokulu idareci ve öğretmenleri tarafından hazırlanan ‘Kardeşim Üşümesin’ projesi kapsamında anasınıfı öğrencileri kendi elleriyle ördükleri atkıların yanı sıra hediye olarak aldıkları eldiven ve şapkaları da resimlerle süsledikleri kolilere koyarak Reyhanlı’daki Suriyeli mülteci öğrencilere gönderdi.
Çankırı Milli Eğitim Müdürlüğü proje yürütme kurulundan Bilge Sezgin, atkıları yapmak için gerekli malzemelerin öğrenci, öğretmen ve veliler tarafından temin edildiğini belirterek, “Atkıları yapmak için de yoğurt kapları ve dil çubukları kullanıdı. Zor durumdaki insanlara yardım etmenin mutluluğunu minik öğrencilerimizle birlikte yaşadık” dedi.
Hazırlanan 25 koli malzeme bölgeye ulaştırılmak üzere gönderildi.

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