Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Borsa Endeksi yıla rekorla başladı, dolar 3.80 liranın altında
Borsa Endeksi yıla rekorla başladı,...
Tüketici Hakem Heyetlerindeki yeni başvuru limiti yürürlüğe girdi
Tüketici Hakem Heyetleri başvuru limiti...
31-12-2017 Tarihli yılbaşı ikramiyesi kazanan tüm biletlerin listesi
İşte kazanan tüm biletlerin listesi
Milli Piyango 2018 yılbaşı çekilişinde 61 Milyon çeyrek bilete çıktı... İşte kazanan numaralar
2018 Milli Piyango yılbaşı çekilişi......

Çankırı’da geçen yıl 682 çift nikah masasına oturdu

ÇANKIRI Belediyesi Evlendirme Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde 2017 yılında 36'sı yabancı uyruklu olmak üzere 682 çiftin resmi nikahı kıyıldı. Çankırı’da 2017 yılında 682 çift dünya evine girmek için Çankırı Belediyesi’ne...

Çankırı’da geçen yıl 682 çift nikah masasına oturdu
ÇANKIRI Belediyesi Evlendirme Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde 2017 yılında 36'sı yabancı uyruklu olmak üzere 682 çiftin resmi nikahı kıyıldı.
Çankırı’da 2017 yılında 682 çift dünya evine girmek için Çankırı Belediyesi’ne müracaat da bulunarak nikah masasına oturdu. Evlilik başvuruların 36’sını ise yabancı uyruklu çiftler gerçekleştirdi. Yabancı uyruklularla gerçekleştirilen 36 evliliğin 18’ini Türk vatandaşları oluşturdu.
Bu arada 2017 yılında çiftler evlenmek için en çok yaz aylarını tercih ederken 143 çiftin nikahının Temmuz ayı içerisinde yapıldığı kayıtlara geçti. Çankırı Belediye Başkanı İrfan Dinç ise yıl boyunca 118 çiftin nikahını kıydı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

sikiş , adana escort bayan , escort adana , porno indir , mersin escort bayan , adana escort , adult forum , istanbul escort bayan , hatay escort , escort beylikdüzü , bodrum escort , eskisehir escort , porno , seks hikayeleri ,