Çankırı Müftüsü: Din istismarında bizlerin de suçu var

ÇANKIRI Müftüsü Bürhan Keleş, din istismarı konulu seminerde, "Din istismarında bizlerin de suçu var. Diyanet İşleri Başkanlığımız dinimizi milletimize anlatma noktasında sorumludur, ama biz bu sorumluluğu tam olarak yerine getiremedik. Bize bu sorumluluğu tam olarak yerine getirme imkanı da bazen verilmedi" dedi.Müftülük tarafından Astarlızade Sabiha Anne Kadın Eğitim Kültür Merkezi'nde kamu kurum ve kuruluş temsilcilerine 'Dini İstismar Eden Gruplar' konulu seminer verildi. Seminerde konuşan Müftü Bürhan Keleş, din konusunun her zaman istismara açık olduğunu kaydederek, "Diyanet İşleri Başkanlığımız dinimizi milletimize anlatma noktasında sorumludur. Ama biz bu sorumluluğu tam olarak yerine getiremedik. Bize bu sorumluluğu tam olarak yerine getirme imkanı da bazen verilmedi. Din istismarında bizlerin de suçu var. Allah’ın dinini bazı insanlar farklı yönden anlattı, dini istismar ettiler. Bunda bizimde suçumuzun olduğunu düşünüyorum. Bu konuda ciddi çalışmalar yapılmamıştı. Din istismarında FETÖ olayı yaşandı. Yarın başka FETÖ’cülerin çıkmayacağı, başka grupların çıkmayacağı ne malum? Diyanet İşleri Başkanlığımız dinimizi milletimize anlatma noktasında sorumludur. Ama biz bu sorumluluğu tam olarak yerine getiremedik. Bize bu sorumluluğu tam olarak yerine getirme imkanı da bazen verilmedi. Bunların sonucunu 15 Temmuz’da gördük" diye konuştu.'DİN VE İSLAM, İNSANLARIMIZA DÜZGÜNCE ANLATILMALI'Okullardaki Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi müfredatının yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyleyen Bürhan Keleş, şöyle devam etti:"15 Temmuz büyük bir bela oldu. Bir musibet bin nasihatten iyidir sözünden anlaşılacağı gibi bundan ders ve ibret alınmalı. Tertemiz olan din ve İslam, insanlarımıza düzgünce anlatılmalı. Diyanet İşleri Başkanlığımıza sahip çıkılmalı. Din alanında her türlü ihtiyacının giderilmesi düşüncesindeyim. Din konusu, iman konusu her zaman istismara açık bir nokta. Cennet vaat ediyorlar, başka şey vaat ediyorlar, insanları kandırıyorlar. Okullarımızda, camilerimizde dinimizi anlatmalıyız. Milli Eğitim müfredatını yeniden gözden geçirirsek, Din Kültürü dersinde ne İslam doğru düzgün anlatılıyor, ne Alevilik, ne Yahudilik, ne Hristiyanlık doğru düzgün anlatılıyor. Karma bir şey ortaya konmuş. Gelinen durum ne yazık ki böyle."

