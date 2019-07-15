Çankırı'da şehitler anıldı

ÇANKIRI'da, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' nedeniyle Garnizon Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi.Törene Vali Hamdi Bilge Aktaş, Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, Garnizon Komutan Vekili Albay Kenan Karagöz, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile şehit aileleri ve gaziler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ardından şehitler için dua edildi. Daha sonra şehit kabirlerine karanfil bırakıldı. Katılımcılar daha sonra '15 Temmuz Fotoğrafları Sergisi'ni ziyaret etti.

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