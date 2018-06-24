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Çankırı'da huzurevinde sandık kuruldu

ÇANKIRI İsmail Özdemir Huzurevi sakinleri, Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için huzurevinde oy kullandı. Çankırı İsmail Özdemir Huzurevi'nde kurulan 1138 numaralı sandıkta 90 huzurevi sakini oy kullandı. Yürümekte...

Çankırı'da huzurevinde sandık kuruldu
ÇANKIRI İsmail Özdemir Huzurevi sakinleri, Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için huzurevinde oy kullandı.
Çankırı İsmail Özdemir Huzurevi'nde kurulan 1138 numaralı sandıkta 90 huzurevi sakini oy kullandı. Yürümekte zorlanan huzurevi sakinleri, bakım görevlilerinin yardımı ile sandık başına gitti. Sandık görevlileri, huzurevi sakinlerine oy kullanımı hakkında bilgilendirmede bulundu. Daha sonra huzurevi sakinleri sırayla oylarını kullandı.
Huzurevi sakinlerinden Şakir Yıldırım (72) yapılan hizmetten memnuniyet duyduğunu söyledi. Yıldırım, "3 yıldır burada kalıyorum. Oy kullanabilmemiz için sandık ayağımıza geldi. Yapılan hizmetten memnunuz. Oyumuzu kullandık, hayırlısı olsun. Bu hizmette emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

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