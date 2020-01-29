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Çankırı'da depreme dayanıksız okula yıkım kararı
GENEL 29.01.2020, 15:50
ÇANKIRI'da Akşemseddin İmam Hatip Ortaokulu'nun depreme dayanıksız olması nedeniyle yıkılması kararlaştırıldı. 135 öğrenci, ikinci dönemden itibaren Mareşal Çakmak Ortaokulu'nda eğitime devam edecek.
Çankırı Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre; Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı'nca Çankırı'daki okullarda depremsellik çalışması yapıldı. Bu kapsamda 45 okulda güçlendirme çalışmaları tamamlandı. Bugüne kadar 10 okul yıkılırken, yerine yenileri inşa edildi. Ayrıca 1960 yılında yapılan merkez 3 katlı Akşemseddin İmam Hatip Ortaokulu binasının depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılması kararlaştırıldı. Okulda eğitim gören 135 öğrenci, ikinci dönemden itibaren Mareşal Çakmak Ortaokulu'nda eğitime devam edecek. Öğrencilerin yeni okullarına taşımalı sistemle gideceği ve öğle yemeklerinin ücretsiz verileceği belirtildi. Okulun, yaz döneminde yıkılacağı ve 24 derslikli yeni bir okulun yapılacağı da bildirildi.
Çankırı Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre; Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı'nca Çankırı'daki okullarda depremsellik çalışması yapıldı. Bu kapsamda 45 okulda güçlendirme çalışmaları tamamlandı. Bugüne kadar 10 okul yıkılırken, yerine yenileri inşa edildi. Ayrıca 1960 yılında yapılan merkez 3 katlı Akşemseddin İmam Hatip Ortaokulu binasının depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılması kararlaştırıldı. Okulda eğitim gören 135 öğrenci, ikinci dönemden itibaren Mareşal Çakmak Ortaokulu'nda eğitime devam edecek. Öğrencilerin yeni okullarına taşımalı sistemle gideceği ve öğle yemeklerinin ücretsiz verileceği belirtildi. Okulun, yaz döneminde yıkılacağı ve 24 derslikli yeni bir okulun yapılacağı da bildirildi.
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