Çankırı Barosu Başkanı Köroğlu: Türkiye ismini silmek, düşmanların sevinmesine neden olur

ÇANKIRI Barosu Başkanı Erkan Köroğlu, "Türkiye Barolar Birliği’nin başındaki şanlı 'Türkiye' isminin silinmek istenmesi ülkemize hiçbir hizmet sunmayacağı gibi içerideki ve dışarıdaki düşmanlarımızın sevinmesine neden olacaktır" dedi.

Çankırı Barosu Başkanı Erkan Köroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk Tabipler Birliği ve Türkiye Barolar Birliği'nden 'Türk' ifadesinin çıkarılması gerektiği sözleri üzerine açıklama yaptı. Köroğlu, "Türk Tabipler Birliği'nin kabul etmediğimiz açıklamaları aleyhine oluşan toplumsal tepkinin içerisine bilinçli ve haksız olarak Türkiye Barolar Birliği'nin de atılmak istenmesi sonucu, Sayın Cumhurbaşkanı partisinin grup toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada Türkiye Barolar Birliği’nden 'Türkiye' adının çıkarılması yolunda düzenleme yapılması için Bakanlar Kurulu’nu göreve çağırmıştır. Bizler, Çankırı Barosu ve Türkiye Barolar Birliği olarak Türk Milleti’nin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğünü, bağımsız yargıyı, hukukun üstünlüğünü ve emperyalizme karşı ülkenin bütünlüğünü savunduğumuzu her zaman ve her yerde en yüksek sesle dile getirmiş kanunla kurulmuş bir meslek örgütüyüz. Bu durumu sağır olan duymuş, kör olan görmüştür" dedi.

'TÜRKİYE İSMİNİ SİLMEK, DÜŞMANLARIN SEVİNMESİNE NEDEN OLUR’

Türk Tabipler Birliği'nin açıklamalarını kabul etmeyen Köroğlu, şöyle devam etti:

"TBB’nin başındaki şanlı 'Türkiye' isminin silinmek istenmesi ülkemize hiçbir hizmet sunmayacağı gibi içerideki ve dışarıda ki düşmanlarımızın sevinmesine neden olacaktır. Üstelik silinme nedeni olarak da Türk Tabipler Birliği'nin kabul etmediğimiz açıklamasının toplumda yarattığı 'hainlik' düşüncesinin bize yaftalaması bizi derinden üzmektedir. Bizler, 'Bu ülkeyi senden veya sizden daha çok seviyoruz' yarışına girecek değiliz. Fakat bizler çatı örgütümüz TBB’nin başındaki 'Türkiye' isminin silinmemesini isteyecek ve bunu 'hak' görecek kadar bu ülkeyi canımız pahasına seviyoruz."



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