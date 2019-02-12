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Çankırı 4.7 büyüklüğündeki depremle sallandı (3)

VALİLİKTEN DEPREMLE İLGİLİ AÇIKLAMA Çankırı’da bu akşam saatlerinde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar meydana geldi. Konuyla ilgili Çankırı Valiliği'nden yapılan açıklamada, deprem ve ardından...

Çankırı 4.7 büyüklüğündeki depremle sallandı (3)

VALİLİKTEN DEPREMLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Çankırı’da bu akşam saatlerinde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar meydana geldi. Konuyla ilgili Çankırı Valiliği'nden yapılan açıklamada, deprem ve ardından meydana gelen artçı sarsıntılarda ilk belirlemelere göre can ve mal kaybının olmadığı belirtildi. Valiliğin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"İlimizde, Orta ilçemize bağlı Derebayındır ve Ortabayındır köylerinde, yerin 5 kilometre derinliğinde 2.3, 4.9, 4.0 ve 3.4 şiddetinde depremler meydana gelmiştir. İlk belirlemelere göre depremler sonucu can ve mal kaybı meydana gelmemiştir. Konu Valiliğimiz ve ilgili birimlerimiz tarafından takip edilmekte olup gelişmelere göre kamuoyuyla bilgi paylaşımı yapılacaktır."
Deprem, Ankara'da ubuk, Kızılcahamam ve Beypazarı ilçelerinde de hissedildi.

 

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