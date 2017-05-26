Canikli'den Giresunspor'un şampiyonluk primine katkı

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, () - BAŞBAKAN Yardımcısı Nurettin Canikli, Giresunspor Kulübü'nü ziyareti etti, yeşil beyazlı ekibin Süper Lig'e çıkacağına inandığını söyledi. Canikli'nin Giresunspor'a her zaman destek olduğunu söyleyen Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ da "Şampiyonluk primini 250 bin lira olarak belirledik. 30’ar bin lira da Başbakan Yardımcısı Canikli verecek. 280'er bin lira prim vereceğiz" dedi.

Giresun Üniversitesi’nin mezuniyet töreni için Giresun’a gelen Nurettin Canikli, Giresunspor Kulübü'nü ziyaret ederek Başkan Mustafa Bozbağ, yöneticiler, teknik heyet ve futbolcularla görüştü. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Canikli, Eskişehir’de oynanacak Play-Off rövanş mücadelesinde Giresunspor’un turu geçeceğine inandığını belirterek, şunları söyledi:

“Giresunspor turu geçmesinin ardından İstanbul’da da finali kazanacak. Süper Lig'e çıkacağız inşallah. Bundan yana kimsenin tereddüttü olmasın. Herkes hesabını kitabını ona göre yapsın. Dünkü beraberlik moral bozmasın. Bu takım Süper Lig’i her şeyiyle hak ediyor. Kulüp olarak da hak eden bir takım."

Giresunspor’un Türk futbol tarihinde birçok açıdan örnek olacak adımlar attığını kaydeden Canikli, “Futbol kalitesi itibariyle Süper Lig’i hak eden bir takım. İnşallah hak ettiğimizi alacağız. Pazartesi günü Eskişehir’de turu geçen taraf olacağız inşallah. Giresunspor Süper Lig’e çıkacak. Buna yürekten inanıyorum. Giresunspor, Eskişehir’e aslında daha avantajlı gidiyor. Çünkü şu anda baskı altında olan Eskişehir. İnşallah alacağız, kupayı da kaldıracağız. Herkes buna inansın” diye konuştu.

Canikli, Giresunspor’un çok dürüst ve şeffaf bir yönetimi olduğuna da işaret ederek, şunları söyledi:

"5 yıldan beri o mali cendereden kulübü çıkartıp bu noktaya getirdiler. Yani hiçbir şey olmasa bile bu şeffaf yönetimin bu noktaya getirilmesiyle bile Süper Lig’i hak ediyor. Bu açıdan da Giresunspor tüm Türkiye’ye, tüm dünyaya örnektir. Bu ileriki yıllarda konuşulacak, hatta belki tez konusu olabilecek bir hadisedir. Kulüplerin içine düştüğü durumu, özellikle mali açıdan karşı karşıya kaldıkları problemleri, yönetimdeki sorunları büyük kulüpler dahil dikkate alırsanız, Giresunspor’un beş yıl sonra tüm borçlarını temizleyip, şampiyon olup, 2. Lig’den 1. Lig’e çıkması ve iki yıldan beri de üst sıralara oynaması son derece kıymetli bir hadisedir."

CANİKLİ'DEN ŞAMPİYONLUK PRİMİNE 30'AR BİN LİRA KATKI

Giresunspor Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ da Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli’nin büyük destek verdiğini belirerek şampiyonluk primine de katkı yapacağını söyledi. Bozbağ, “Yönetim olarak şampiyonluk primini 250 bin lira olarak belirledik. 30’ar bin lira da Başbakan Yardımcısı Canikli verecek. 280'er bin lira prim vereceğiz” dedi.



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