Canikli'den Giresunspor'un şampiyonluk primine katkı (2)

CANİKLİ, MEZUNİYET TÖRENİNE KATILDI

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Giresun Üniversitesi’nin Atatürk Stadı'nda düzenlenen mezuniyet törenine katıldı. Üniversiteyi başarıyla tamamlayan öğrencileri ve anne ve babalarını tebrik eden Canikli, bundan sonra hayatın gerçekleriyle yüzleşeceklerini belirtti. Öğrencilere, Türkiye'nin ve milletin geleceği olduklarını söyleyen şöyle devam etti:

“Sizler bu milletin geleceğisiniz. Bunu hiçbir zaman unutmamanız gerekiyor. 'Bana ne' diyemezsiniz. Böyle bir şansınız yok. Her şeyden kaçınabilirsiniz, her şeyi bir tarafa bırakabilirsiniz, ama toplumun geleceği olma sorumluluğunu elinizin tersiyle itemezsiniz. Bu milletin geleceği olmaya mahkumsunuz. Bu milletin hedeflerine ulaşması için ne yapılması gerekiyorsa siz yapacaksınız. Bugün dünya dünden daha karmaşık. Ama güzel olan şu. Türkiye 10 yıl öncesinden daha güçlü. Uzun yıllar Türkiye başkalarının senarize ettiği planları, politikaları, hayata geçirmek zorunda kalan, başkaları için hedef olan ülke konumundaydı. Ama bugün Türkiye oyun kurabilen, senaryo geliştirebilen, uluslararası alanda masaya yumruğunu vurabilen bir ülkedir. Biz o Türkiye'nin ezik yönetilen dönemlerine de şahit olduk. Bizim üniversite dönemlerimiz de o dönemlerdi. Gelecekle ilgili hayallerimiz de böyle bir ortamda şekillendi.”

Canikli, konuşmasının ardından Giresun Üniversitesi'ni birincilikle bitiren Cansu Güney’e mezuniyet belgesi ile plaket verdi, altın hediye etti.

Giresun Üniversitesi'nden 3 bin 600 öğrencinin mezun olduğu tören, halk dansları gösterisi ve öğrencilerin kep atmasıyla sona erdi.

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