Caner Erkin velayet davası açtı

Mustafa KOZAK/ANTALYA, () - BEŞİKTAŞLI futbolcu Caner Erkin, oğlu Çınar'ın velayetini alabilmek için eski eşi Asena Atalay'a dava açtı.

Caner Erkin başvurusunu İstanbul'da avukatı Deniz Ketenci aracılığıyla Aile Mahkemesi'ne yaptı. Dava dilekçesinde, annenin yaşantısının düzensizliği ve çocuğuna karşı ilgisizliği gerekçe gösterilerek, velayetin babaya verilmesi istendi. Başvuruda, yayın yasağı ve gizli celse talebinde de bulunuldu.

18 Haziran 2010 tarihinde evlenen çiftin 19 Ocak 2016 tarihinde anlaşmalı boşandıkları belirtilen dilekçede, 25 Nisan 2011 tarihinde dünyaya gelen müşterek çocukları Çınar'ın velayetinin ise anneye verildiği kaydedildi. Ancak davalı annenin velayet vazifesini yerine getiremediği iddia edilen dilekçede, Çınar'ın eğitiminin aksadığı öne sürüldü.

Toplam 13 sayfalık dilekçenin sonunda avukat Deniz Ketenci, Çınar Erkin'in üstün menfaatleri göz önüne alınarak velayetinin anneden alınarak müvekkiline verilmesini istedi.

FOTOĞRAFLI