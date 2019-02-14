Hayati ARIGAN - İstanbul - BEŞİKTAŞLI futbolcu Caner Erkin, boşandığı eşi Asena Atalay'dan oğlunu alabilmek için açtığı velayet davasını mahkeme reddetti. İstanbul 11. Aile Mahkemesi'nde bugün görülen davaya taraf avukatları katıldı. Mahkeme Caner Erkin'in açtığı davayı reddederek velayetin Asena Atalay'da kalmasına hükmetti.
Caner Erkin'in velayet davası reddedildi
Hayati ARIGAN - İstanbul - BEŞİKTAŞLI futbolcu Caner Erkin, boşandığı eşi Asena Atalay'dan oğlunu alabilmek için açtığı velayet davasını mahkeme reddetti. İstanbul 11. Aile Mahkemesi'nde bugün görülen davaya taraf avukatları katıldı....
14 Şubat 2019 Perşembe 11:20
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