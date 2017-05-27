Canan Karatay'dan ramazan pidesi uyarısı

İZMİR'in Çeşme İlçesi'nde bir toplantıya katılan İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, ramazan pidesinde tıpkı ekmekteki gibi şeker bulunduğunu belirterek, kişiyi bağımlı hale getirdiğini söyledi.Çeşme'deki Ilıca Otel'de İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi 1967 Mezunları 50'nci Yıl Buluşması toplantısına katılarak bir sunum yapan Prof. Dr. Canan Karatay, ramazan ayında sıklıkla tercih edilen pide konusunda uyarılarda bulundu. Ekmekte şeker olduğunu söyleyen Karatay, "Ramazan pidesini yemeyin desem de yiyeceğinizi biliyorum. Avuç içiniz kadar pideyi ikiye bölüp köy tereyağı ya da soğuk sıkım zeytinyağı sürerek tüketin. Yapılan bilimsel araştırmalar gösterdi ki, ekmek, kan şekerini ve kan insülini aşırı yükseltiyor. Hangi türü olursa olsun, ekmek yediğiniz zaman, vücut onu şeker olarak algılıyor. Şeker toksik olduğu için, dokulara zararlı olduğu için karaciğerde yağlanmaya neden oluyor. Buğdayın içinde nestin denilen bir madde, maalesef beyine geçerek, beyindeki morfin reseptörlerine bağlanarak bağımlılık yapıyor. Ayrıca buğdayın içinde amilopektina diye bir karbonhidrat var. Bu da beyindeki morfin reseptörlerine bağlanarak sizi bağımlı hale getiriyor. Pankreasımızda insülin salgılanmasını tetikliyor. Onun için sürekli acıkıyorsunuz. Yedikçe yiyorsunuz, bağımlı hale geliyorsunuz. Bunları söylediğim için fırıncılar bana çok kızıyor. Fırına gelen hazır unlarda, Tarım Bakanlığı'nın izniyle yüzde 10 katkı maddesi var. Yani unlar fırına zaten katkı maddeli geliyor. O katkı maddelerinin içinde bromür var. Bromür, ağır metaldir. Bromürün kanser yaptığı belirlenmiştir" diye konuştu."ÇİĞ KÖFTE SAĞLIKLIDIR"Bir Elazığlı olarak çiğ köfte yiyerek büyüdüğünü söyleyen Canan Karatay, "Çiğ köftede sağlıklı kıyma ve bulgur var. Çiğ köfte sağlıklıdır. Ayrıca içine birçok tuz ve baharat konulduğu için ne mikrop ürer, ne virüs ürer ne de bakteri ürer" dedi. Prof. Dr. Karatay, ABD Pediatri Akademisi'nin geçen hafta yaptığı bir uyarıyı hatırlatarak, çocuklara verilen meyve suyunun hiçbir besleyici yanı bulunmadığını da söyledi. Karatay, "Ben çocuklarımız ayran ya da sağlıklı su içsinler diyorum. Eğer içebiliyorlarsa süt içsinler. Su hayattır. Hareket eden, akan suyun, ırmağın ya da yağmur suyunun etrafında negatif iyonlar oluşur. Negatif iyonlar, kendimizi iyi hissetmemizi sağlar. Duştan çıktığımız zaman kendimizi rahat, ferah hissetmemiz bundan dolayıdır. Yağmurdan sonra havanın temizlenmesi bundan dolayıdır" diye konuştu.

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