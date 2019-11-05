banner314

banner325

Son Dakika

Canan Dağdeviren: Hawking projesinin klinik çalışmaları bitti

Türk bilim insanı Canan Dağdeviren ALS hastası dünyaca ünlü İngiliz fizikçi Prof. Stephen Hawking’e ithafen geliştirdiği yeni cihazın klinik çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Dağdeviren, “Yüze yapıştırılan cihaz, en...

GENEL 05.11.2019, 12:18
Türk bilim insanı Canan Dağdeviren ALS hastası dünyaca ünlü İngiliz fizikçi Prof. Stephen Hawking’e ithafen geliştirdiği yeni cihazın klinik çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Dağdeviren, “Yüze yapıştırılan cihaz, en küçük mimiği bile algılayıp, bilgisayara aktarıyor ve kas hastalarının konuşmasını sağlıyor. Cihaz sayesinde gülümseyebilirsiniz, ‘acıktım, seni seviyorum’ diyebilirsiniz ve e-mail atabilirsiniz” dedi.


 

Türk bilim insanı Canan Dağdeviren, Kadir Has Üniversitesi’nin akademik yıl açılış törenine katıldı. Törende ‘Anadolu’nun HAS insanları’ başlıklı bir konuşma yapan Kadir Has Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi ve MIT Dr. Öğretim Üyesi Canan Dağdeviren, 2,5 yıldır üzerinde çalıştığı ve yeni tamamladığı Hawking projesinin çıkış hikayesini ve detaylarını Demirören Haber Ajansı’na () anlattı.


 

CİHAZ EN KÜÇÜK HAREKETİ BİLE ALGILAYACAK


 

Prof. Stephen Hawking’i 2016 yılında Harvard Society’de ağırladığı gece Hawking’in konuşma güçlüğünü fark edip bu projeye başladıklarını söyleyen Canan Dağdeviren, “Projenin klinik çalışmalarını bitirdik. Kadın ve erkek hasta üzerinde denedik. Büyük uğraşlar sonunda sona geldik. Sadece ALS değil birçok hastalık nedeniyle konuşma güçlüğü çeken hastaların bilgisayar sayesinde karşısındaki kişi ile iletişimi daha iyi sağlaması için bu cihazı geliştirdik. Cihaz, küçük bir gülümse veya hareketi algılayıp bilgisayara kodlama şeklinde gönderip binlerce kelime içerisinden sınıflandırma yaparak çok rahat bir şekilde konuşmanızı sağlıyor. Bu da kas hastalıkları nedeniyle konuşma zorluğu çeken birçok hasta için büyük bir kolaylık sağlayacak” diye konuştu.


 

PROJEYE HAWKİNG’DEN ETKİLENEREK BAŞLADIM


 

Projenin tamamlanmasının 2 buçuk yıl sürdüğünü belirten Dağdeviren, “Hayatım boyunca çok güzel insanlarla tanıştım ve bu insanlar üzerinde yaptığım bilimi uygulama imkanı buldum. Bu güzel insanlardan biri de Stephen Hawking, 2016 yılında sıcak bir nisan akşamında Harvard’da buluşmuştuk. Diğer ekip arkadaşlarımla birlikte Hawking’i Harvard Society’de ağırladık. O sırada fark ettim ki ALS hastalığına hastalarının bir cümleyi kurabilmesi için çok vakit harcaması gerekiyor ve yoruluyor. Hawking’i misafir ettiğimiz gece bu projeyi yapmaya karar vermiştim. 2 buçuk yıllık bir çalışma sonrasında ALS hastaları üzerinde deneyerek 3 hafta önce projeyi bitirdik” ifadelerini kullandı.


 

KONUŞMA PROBLEMİ OLAN HERKES KULLANABİLECEK


 

Cihaz için özel bir program geliştirildiğini belirten Dağdeviren, “Cihazı konuşma problemi olan herkes kullanabilecek. Hatta konuşma problemi çekmeseniz dahi yüzünüze yapıştırdığınız küçük cihazlar sayesinde özel mesajları kimsenin anlayamayacağı bir şekilde karşı tarafa çok rahat bir şekilde aktarabileceksiniz. Bilgisayar, geliştiren bir program sayesinde mimiklerimizi okuyacak” dedi.


 

“GÜLÜMSEYEBİLİRSİNİZ, GÖZ KIRPABİLİRSİNİZ”


 

5 yıldan kısa bir sürede cihazın marketlerde satılabileceğini söyleyen bilim insanı Dağdeviren, “Gülümseyebilirsiniz, göz kırpabilirsiniz, ağzınızı A,B,C şeklinde oynatabilirsiniz, herhangi bir mimiği, yüz kaslarınızda meydana gelen hareketleri bilgisayara aktarıp konuşmayı sağlayabileceksiniz, e-mail atabileceksiniz. ‘Acıktım, seni seviyorum, röportaj bitsin’ diyebileceksiniz. Yani böyle küçük mesajlar verebileceksiniz. 5 yıldan daha kısa bir sürede cihazın markete girebileceğini düşünüyorum. Çünkü vücuda yapıştırılıyor içine girmesine gerek yok. İzinlerin daha rahat alınabileceği kanaatindeyim. Vücutta hareket olan herhangi bir yere yapıştırılabilir ama biz yüze yapıştırılmasını uygun buluyoruz çünkü bilgisayardaki ara yüz daha kolay okuyor. Bilgisayarda bunu okuyacak bir program ve sonuçları kategori edebilecek bir sistem oluşturduk” diye konuştu.


 

BAHANELERİM YOK AMA HAYALLERİM VAR


 

“Anadolu’dan çıkan bir insan olarak imkansızın olmadığını düşünüyorum” diyen Dağdeviren, “İmkansızlık benim lügatımda yok. Başarıya giden tek bir yol da yok. Bir yolda eğer başarısızlığa uğruyorsam başka bir yolu deniyorum. Bu da benim uzun vadede kazanmamı sağlıyor. Bahanelerim yok ama hayallerim var” ifadelerini kullandı.


 

ANADOLU İNSANININ DÜNYADA EŞİ BENZERİ YOK


 

Anadolu insanının kucaklayıcı ve verimli olduğunu söyleyen Dağdeviren, “İsminde ‘ana’ var zaten kucaklayıcıdır, doğurgandır, verimlidir. Anadolu’nun insanlarını güneş gibi sıcak buluyorum. Arkadaşlıkta akarsu gibi buluyorum. Tevazuda toprak gibi buluyorum. İçinde her türlü milleti, farklı anlayışı, kökeni barındıran muazzam bir topluluk. Dünyanın hiçbir yerinde eşi benzeri olmayan bir topluluk bence o yüzden güzeliz. Yaptığım bilimde de Anadolu’dan örnekler var. Bilim yaparken farklı kökenlerden gelmiş bilgileri harmanlayarak aslında Anadolu yapıyorum” dedi.


 

BİLİM HAYATTAKİ EN HAKİKİ MÜRŞİT


 

Canan Dağdeviren, “Bilim benim için hayattaki en hakiki mürşit, gerçek. Aşık Veysel’in dediği gibi bilim yaparken ben ölümlü dünyada hakikati görüyorum. Hayalim olan aleti yapıyorum, elimde tutuyorum, dokunuyorum ve hissediyorum. Onun gerçek olduğunu görebiliyorum” diye konuştu.


 

MEME KANSERİNİ ERKEN TEŞHİS EDEN SÜTYEN PROJESİ


 

Meme kanserini erken teşhis için hazırladıkları projenin henüz çok başlarda olduğunu belirten Dağdeviren, “Ama yüksek tempolu bir şekilde çalışıyoruz. Meme kanserinden kaybettiğim teyzeme ithaf ettim. 1 yıl içinde geliştireceğiz, en çok yapmak istediğim şey klinik çalışmaya geçmek ve gerçek hastalar üzerinde bunu denemek. Hayalim tüm kadınlar için meme kanserini erken teşhis edebilecek ve farkındalık oluşturacak bir platform yapmak. En büyük hayalim de bu sistemin sadece ABD gibi büyük ülkelerde değil üçüncü dünya ülkelerinde de kullanılabilir aşamaya gelmesi ve tüm kadınlara ulaşmasıdır” ifadelerini kullandı.


 

KADİR HAS EĞİTİM MODELİ’Nİ UYGULAMAYA BAŞLADIK


 

Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz ise, her akademik yılda olduğu gibi bu yılda büyük bir heyecanla eğitim hayatına başladıklarını söyleyerek, “Bu yıl bir başka heyecanı daha yaşıyoruz. Yaklaşık 1 yıl gibi kısa bir sürede hummalı bir şekilde çalışarak geliştirdiğimiz hem ülkemize hem de dünyaya örnek olacak Kadir Has Eğitim Modeli’ni bu yıl uygulamaya başladık. Yeni eğitim modelinin odağına öğrencileri yerleştirdik. Geleneksel, alışılagelmiş derslerin olmadığı, hemen hemen her dersin sıfırdan tasarlandığı ve bölüm ayırt etmeksizin gelen tüm öğrencilerin geçmek zorunda olduğu bir çekirdek müfredat oluşturduk” dedi.


 

Programla temel amaçlarının öğrencilere evrensel insanı değerleri kazandırmak olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Feyiz, “Öğrencilerimizi evrensel insani değerler ve yetkinliklerle donatarak bir dünya vatandaşı vasıflarını kazandırmayı hedefliyoruz. Ayrıca uzmanlık eğitim modelini de geliştirdik ve uyguluyoruz” diye konuştu.

Yorumlar (0)
23°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 05 Kasım 2019
İmsak 06:06
Güneş 07:33
Öğle 12:53
İkindi 15:36
Akşam 18:02
Yatsı 19:24
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 10 19
2. Sivasspor 10 18
3. Malatyaspor 10 17
4. Fenerbahçe 10 17
5. Trabzonspor 10 16
6. Başakşehir 10 16
7. Galatasaray 10 16
8. Beşiktaş 10 15
9. Gaziantep FK 10 15
10. Konyaspor 10 13
11. Kasımpaşa 10 12
12. Göztepe 10 12
13. Denizlispor 10 11
14. Antalyaspor 10 11
15. Çaykur Rizespor 10 11
16. Ankaragücü 10 9
17. Gençlerbirliği 10 7
18. Kayserispor 10 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 10 20
2. Ümraniye 10 17
3. Balıkesirspor 10 17
4. Akhisar Bld.Spor 10 17
5. Erzurum BB 10 17
6. Fatih Karagümrük 10 16
7. Bursaspor 10 16
8. Altay 10 15
9. Keçiörengücü 10 15
10. Menemen Belediyespor 10 14
11. Adana Demirspor 10 12
12. İstanbulspor 10 12
13. Osmanlıspor 10 10
14. Boluspor 10 9
15. Giresunspor 10 9
16. Adanaspor 10 8
17. Altınordu 10 6
18. Eskişehirspor 10 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 11 31
2. Man City 11 25
3. Leicester City 11 23
4. Chelsea 11 23
5. Arsenal 11 17
6. Sheffield United 11 16
7. Bournemouth 11 16
8. Brighton 11 15
9. Crystal Palace 11 15
10. M. United 11 13
11. Tottenham 11 13
12. Wolverhampton 11 13
13. West Ham 11 13
14. Burnley 11 12
15. Newcastle 11 12
16. Aston Villa 11 11
17. Everton 11 11
18. Southampton 11 8
19. Norwich City 11 7
20. Watford 11 5
Takımlar O P
1. Barcelona 11 22
2. Real Madrid 11 22
3. Real Sociedad 12 22
4. Atletico Madrid 12 21
5. Sevilla 12 21
6. Granada 12 20
7. Getafe 12 19
8. Villarreal 12 18
9. Osasuna 12 18
10. Athletic Bilbao 12 17
11. Levante 12 17
12. Real Valladolid 12 17
13. Valencia 12 17
14. Eibar 12 15
15. Real Betis 12 13
16. Deportivo Alaves 12 12
17. Mallorca 12 11
18. Celta de Vigo 12 9
19. Espanyol 12 8
20. Leganés 12 5