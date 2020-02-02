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Çanakkaleliler, güneşli havada kordon boyuna akın etti
GENEL 02.02.2020, 15:23
ÇANAKKALE'de, şubat ayında güneşli havayı fırsat bilenler, kordon boyuna gelip, yürüyüş yaparak, kafelerde oturdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, hava sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü kentte, güneşli havayı fırsat bilenler, kordon boyuna geldi. Deniz kenarında yürüyüş yapanlar, daha sonra kafelerde oturdu. Kent sakinleri, güneşli havayı değerlendirmek için deniz kenarına geldiklerini ve hafta sonunu güzel geçirdiklerini söyledi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, hava sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü kentte, güneşli havayı fırsat bilenler, kordon boyuna geldi. Deniz kenarında yürüyüş yapanlar, daha sonra kafelerde oturdu. Kent sakinleri, güneşli havayı değerlendirmek için deniz kenarına geldiklerini ve hafta sonunu güzel geçirdiklerini söyledi.
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