Çanakkaleli balıkçılar av sezonuna hazır

ÇANAKKALELİ balıkçılar av yasağının bitmesine sayılı saatler kala son hazırlıklarını tamamladı. Rıhtımdaki ağların tamirleri yapıldı ve tekneye alındı. 4,5 aylık aradan sonra balıkçılar denize açılarak avlanmaya başlayacak. 1 Eylül'de başlayacak av sezonuyla beraber tezgahlarda bolluk yaşanması beklenirken, fiyatların da düşmesi tahmin ediliyor.



Denizlerde 15 Nisan'da başlayan av yasağı, 1 Eylül itibariyle son bulacak. Balıkçılar tüm hazırlıklarını tamamladı. Biga ilçesine bağlı Kemer köyü limanında çok sayıda balıkçı teknesi sahibi, tayfalarını topladı. Rıhtımda üzerleri brandayla örtülü ağlar açılarak, tamirleri yapıldı. Ağlar gırgırların makarasına verilerek teknelere alındı, avlanmaya hazır hale getirildi.



Kemer Limanı'nda bağlı olan 'Çalı Balıkçılık' isimli gırgırın reisi Nadir Karabiber, yeni av sezonuna ilişkin umutlu konuştu. Karabiber, "Çok umutluyuz. Çok bekledik. Çok sabırsızlandık. 4,5 aydır hazırlanıyoruz. Tüm hazırlıklarımızı bitirdik. Allah'ın izniyle ağlarımızı da teknemize alıyoruz. 1 Eylül itibariyle denize açılacağız. İnşallah iyi bir av sezonu olacak. Vatandaşımıza ucuz balık yedireceğiz. Bunun için biz elimizden geleni yapacağız. Mevsimine göre avlanan balığın cinsi değişiyor. Şimdi ilk çıktığımızda, palamut, istavrit, hamsi, sardalya, kolyoz gibi balıklar bollaşacak. İleriye doğru çinekop ve lüfer bollaşacak. Her türlü balık olacak inşallah. Toplam 40 kişilik personeliz. 40 tane aile buradan ekmek yiyor. Böyle bir sektör" dedi.



Tekne reisi Nadir Karabiber bu sene yüzünü göstermekte geciken palamut için ise "Balık işi doğa işi, Doğaya uyarsa balık oluyor. Ama palamut bu sene kıt gibi duruyor. Geçen sene boldu. Bu sene kıt duruyor. Tamamen doğal bir olay. Az olur, çok olur ama mutlaka olur" diye konuştu.



Çanakkaleli balıkçılar yarın akşam denize açılacaklar ve saatler 00.00'ı gösterdiğinde yeni sezon için avlanmaya başlayacaklar.