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Çanakkaleli 100 öğrenci, Diyarbakır'da

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Biz Anadoluyuz' projesi kapsamında Çanakkale'den 100 öğrenci Diyarbakır'a geldi. Diyarbakır'da 4 gün kalacak olan öğrenciler, tarihi mekanları gezecek. İçişleri Bakanlığı'nca hayata...

Çanakkaleli 100 öğrenci, Diyarbakır'da
İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Biz Anadoluyuz' projesi kapsamında Çanakkale'den 100 öğrenci Diyarbakır'a geldi. Diyarbakır'da 4 gün kalacak olan öğrenciler, tarihi mekanları gezecek.
İçişleri Bakanlığı'nca hayata geçirilen 'Biz Anadoluyuz' projesi kapsamında, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden belirlenen 21 ilden, 15 yaş ve altı okul çağında olan öğrencilerin Türkiye'nin farklı şehirlerine ziyaretleri sürüyor. Proje kapsamında Çanakkale'den 100 öğrenci Diyarbakır'a geldi. Program kapsamında gelen öğrencilere, rehberler eşliğinde kentin tarihi yerleri gezdirildi. 
Çanakkale Milli Eğitim Şube Müdürü İdris Akbaş, daha önce Diyarbakır'dan Çanakale'ye giden öğrencilerin de bu gezide yer aldığını ifade ederek, öğrencilerin Diyarbakır'da olmaktan büyük bir heyecan duyduklarını söyledi. Akbaş, "Proje kapsamında Çanakkale şehitler diyarı olmak üzere, birçok kentte misafiri ağırladık. Diyarbakır Valiliği, 100'ü öğrenci 10'u da görevli olmak üzere 110 kişiyi davet etti. Dünden bu yana yoğun bir şekilde mihmandarlığın en güzel örneğini sergilediler. Bu geziye büyük bir değer atfediyoruz. Çocuklarımız Diyarbakır'da olmaktan büyük bir heyacan yaşıyor. Çanakkale'den yola çıktığımızdan beri, çocuklarımızın velileri bizleri takip ediyorlar. Öğrencilerimizin tamamı Diyarbakır'a ilk kez geliyorlar. Bu proje büyük bir proje. Projenin sahaya yansıdığını görüyoruz. Çocuklarımız bir etkileşim ve bir kaynaşma içerisindeler. Dünden beri Çanakkale'de ağırladığmız Diyarbakırlı çocuklarımız da bizimle birlikteler. Büyük bir coşku ve büyük bir heyecan var" dedi.
Çanakkale'den gelen öğrenciler, Diyarbakır'ı daha önce çok merak ettiklerini, görmekten büyük bir keyif aldıklarını dile getirdi.

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