Çanakkale’de jeotermal serada kışlık sebzeler üretiliyor

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesine bağlı Kemallı köyü Muhtarı Mehmet Gün ve oğlu Metin Gün, kendilerine ait arsada kurdukları serada termal sıcak suyla ısınma sistemi oluşturdu. Kardeşler bu serada, domates, salatalık ve kıl biberi, yaz- kış üretecek.Kemallı köyünde Muhtarı Mehmet Gün’e ait 22 dönümlük tarla içinde 2012-15 yılları arasında özel bir firma tarlayı kiralayarak elektrik üretimi yapmak için termal sıcak su arama sondaj çalışması yaptı. 180 derece sıcak su arayan firma, tarlada 60 ile 70 derece arasında sıcak su çıkınca çalışmaları sonlandırdı. Muhtar Mehmet Gün, firma yetkililerine açılan kuyunun kapatılmaması isteminde bulunarak, çıkan termal sıcak suyla Jeotermal ısıyla sebze ve meyve üretimi yapmaya karar verdi. 700 bin TL'ye mal olan Jeotermal Sera için bankaya taşınmazlarını teminat gösteren Muhtar Mehmet Gün, 528 bin TL kredi çekti. Üzerini ise kendi birikiminden tamamlayan Muhtar Mehmet Gün, elektrik çektiği tarlada, gerekli yer tespitinin ardından sıcak suyun 30 yıl kullanımı için Çanakkale İl Özel İdaresinden ruhsat aldı.Toplam 5 bin 130 metrekare alan üzerine kurulu sera içine 19 bin metre geopal boru döşedi. Geceleri 10 derecelik ısıyı koruyarak, çalışan sistem ile yaz kış bölgede üretilmeyen kıl biber, domates ve salatalık üretimine başlandı. Kemallı köyünde 1995 yılından bu yana babası Mehmet Gün ile seracılık yaptıklarını belirten Metin Gün (39), şöyle dedi:"2 yıl önce önümüze bir fırsat çıktı. Jeotermal kuyu ruhsatı aldık. Bu işi sıcak su ile ısıtmalı bir şekilde yapmaya başladık. Buda bize bir avantaj kazandırdı. Çanakkale’mizde ilk defa jeotermal sıcak suyun ısısı ile kış mevsiminde üretilmeyen ürünleri yetiştiriyoruz. Bu şekilde tüketiciye daha sağlıklı ve daha taze ürünleri sunuyoruz. Jeotermal sera olarak 5 bin 130 metrekare alanımız var. Bu seramızda salatalık, domates ve kıl biber üretimi yapıyoruz. Jeotermal sıcak suyla ısıtmalı seramızda ürettiğimiz ürünlerin 50’sini biber olarak değerlendiriyoruz. Ortalama 10 ton biber elde ediyoruz. Domatesimizde ise 15 ton üretim yapıyoruz. Salatalıkta da bir sezonda 15 ile 20 ton arasında ürün alıyoruz.”Jeotermal Sera’da termal sıcak suyla ısınma sistemi sayesinde dört mevsim ürün yetiştirme özelliği olduğunu ifade eden işletme sahiplerinden Muhtar Mehmet Gün (65), “Seramızı termal ısı sistemi ile ısıttığımızda aylık 4 bin TL elektrik ücreti ödüyoruz. Eğer bu serada elektrik ile üretim yapsak bu maliyet 10 katına çıkabilir. Bu yüzden büyük bir tasarruf sağlıyoruz” diye konuştu.

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