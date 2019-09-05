Son Dakika
Çanakkale’de evden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
ÇANAKKALE’nin Lapseki ilçesinde bir evden hırsızlık yaptığı belirlenen, hırsızlık ve yaralama suçlarından kaydı bulunan S.D., tutuklandı. Lapseki ilçesinde Pazartesi günü evinden hırsızlık yapılan T.S., jandarmaya haber verdi. İhbar...
GENEL 05.09.2019, 10:16
ÇANAKKALE’nin Lapseki ilçesinde bir evden hırsızlık yaptığı belirlenen, hırsızlık ve yaralama suçlarından kaydı bulunan S.D., tutuklandı.
Lapseki ilçesinde Pazartesi günü evinden hırsızlık yapılan T.S., jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı araştırmada, hırsızlık olayını D.S.'nin gerçekleştirdiğini saptadı. D.S.'nin olay sırasında evden çıkarken kırdığı cam nedeniyle kolundan yaralandığı tespit edildi. Jandarma tarafından gözaltına alınan S.D’nin, daha önce de 2 evden hırsızlık ve 5 kasten yaralama olayına karışıp, ceza aldığı belirlendi.
S.D’nin ekiplere bir bahçe içerisinde gösterdiği çantada, kasatura bıçak, tornavida, 9 kol saati, kamera, çakı, tespih, 3 altın bilezik, 15 altın kolye, 4 yüzük, 2 kol düğmesi, 14 metalik bileklik, 65 adet eski 100 TL, 28 adet eski 500 TL, 20 adet eski 5000 TL, 26 adet eski 1000 TL, 3 eski PTT jetonu, 3 İETT jetonu ve 20 Cent ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemeye çıkarılan S.D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Lapseki ilçesinde Pazartesi günü evinden hırsızlık yapılan T.S., jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı araştırmada, hırsızlık olayını D.S.'nin gerçekleştirdiğini saptadı. D.S.'nin olay sırasında evden çıkarken kırdığı cam nedeniyle kolundan yaralandığı tespit edildi. Jandarma tarafından gözaltına alınan S.D’nin, daha önce de 2 evden hırsızlık ve 5 kasten yaralama olayına karışıp, ceza aldığı belirlendi.
S.D’nin ekiplere bir bahçe içerisinde gösterdiği çantada, kasatura bıçak, tornavida, 9 kol saati, kamera, çakı, tespih, 3 altın bilezik, 15 altın kolye, 4 yüzük, 2 kol düğmesi, 14 metalik bileklik, 65 adet eski 100 TL, 28 adet eski 500 TL, 20 adet eski 5000 TL, 26 adet eski 1000 TL, 3 eski PTT jetonu, 3 İETT jetonu ve 20 Cent ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemeye çıkarılan S.D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
26°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Röportaj & Söyleşi Tümü
Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
Namaz Vakti 05 Eylül 2019
|İmsak
|04:58
|Güneş
|06:27
|Öğle
|13:08
|İkindi
|16:46
|Akşam
|19:39
|Yatsı
|21:02
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|3
|9
|2. Fenerbahçe
|3
|7
|3. Denizlispor
|3
|7
|4. Çaykur Rizespor
|3
|7
|5. Trabzonspor
|3
|5
|6. Ankaragücü
|3
|5
|7. Sivasspor
|3
|4
|8. Beşiktaş
|3
|4
|9. Galatasaray
|3
|4
|10. Antalyaspor
|3
|4
|11. Gazişehir
|3
|4
|12. Malatyaspor
|3
|3
|13. Konyaspor
|3
|3
|14. Başakşehir
|3
|3
|15. Kayserispor
|3
|1
|16. Kasımpaşa
|3
|1
|17. Göztepe
|3
|1
|18. Gençlerbirliği
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Hatayspor
|3
|7
|3. Fatih Karagümrük
|3
|7
|4. Bursaspor
|3
|6
|5. Adana Demirspor
|3
|5
|6. Keçiörengücü
|3
|5
|7. Adanaspor
|3
|4
|8. Erzurum BB
|3
|4
|9. Osmanlıspor
|3
|4
|10. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|11. Altay
|3
|4
|12. Menemen Belediyespor
|3
|4
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. İstanbulspor
|3
|2
|15. Altınordu
|3
|1
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Giresunspor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|4
|12
|2. Man City
|4
|10
|3. Leicester City
|4
|8
|4. Crystal Palace
|4
|7
|5. Arsenal
|4
|7
|6. Everton
|4
|7
|7. West Ham
|4
|7
|8. M. United
|4
|5
|9. Tottenham
|4
|5
|10. Sheffield United
|4
|5
|11. Chelsea
|4
|5
|12. Burnley
|4
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Newcastle
|4
|4
|15. Bournemouth
|4
|4
|16. Brighton
|4
|4
|17. Wolverhampton
|4
|3
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Norwich City
|4
|3
|20. Watford
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|3
|9
|2. Athletic Bilbao
|3
|7
|3. Sevilla
|3
|7
|4. Levante
|3
|6
|5. Real Madrid
|3
|5
|6. Osasuna
|3
|5
|7. Deportivo Alaves
|3
|5
|8. Barcelona
|3
|4
|9. Granada
|3
|4
|10. Valencia
|3
|4
|11. Celta de Vigo
|3
|4
|12. Real Valladolid
|3
|4
|13. Real Sociedad
|3
|4
|14. Mallorca
|3
|3
|15. Real Betis
|3
|3
|16. Villarreal
|3
|2
|17. Getafe
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Espanyol
|3
|1
|20. Leganés
|3
|0