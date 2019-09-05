Çanakkale’de evden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

ÇANAKKALE’nin Lapseki ilçesinde bir evden hırsızlık yaptığı belirlenen, hırsızlık ve yaralama suçlarından kaydı bulunan S.D., tutuklandı.Lapseki ilçesinde Pazartesi günü evinden hırsızlık yapılan T.S., jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı araştırmada, hırsızlık olayını D.S.'nin gerçekleştirdiğini saptadı. D.S.'nin olay sırasında evden çıkarken kırdığı cam nedeniyle kolundan yaralandığı tespit edildi. Jandarma tarafından gözaltına alınan S.D’nin, daha önce de 2 evden hırsızlık ve 5 kasten yaralama olayına karışıp, ceza aldığı belirlendi.S.D’nin ekiplere bir bahçe içerisinde gösterdiği çantada, kasatura bıçak, tornavida, 9 kol saati, kamera, çakı, tespih, 3 altın bilezik, 15 altın kolye, 4 yüzük, 2 kol düğmesi, 14 metalik bileklik, 65 adet eski 100 TL, 28 adet eski 500 TL, 20 adet eski 5000 TL, 26 adet eski 1000 TL, 3 eski PTT jetonu, 3 İETT jetonu ve 20 Cent ele geçirildi.Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemeye çıkarılan S.D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.