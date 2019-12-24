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Çanakkale’de 688 litre sahte içki ele geçirildi
ÇANAKKALE’de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 688.40 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ezine ilçesi Seferşah Mahallesi ile Kızılköy köyünde kaçak içki...
GENEL 24.12.2019, 17:35
ÇANAKKALE’de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 688.40 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ezine ilçesi Seferşah Mahallesi ile Kızılköy köyünde kaçak içki üretimi yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Operasyonda, 681.50 litre sahte rakı, 1.40 litre viski, 5.50 litre votka, 6 kutu cinsel içerikli hap, 16 paket kaçak sigara, 35 doluma hazır boş rakı şişesi, 35 bilyeli şişe kapağı ele geçirildi. Toplam 688 litre sahte içkiye el konuldu. Şüpheliler İ.G. ve M.Ü. gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ezine ilçesi Seferşah Mahallesi ile Kızılköy köyünde kaçak içki üretimi yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Operasyonda, 681.50 litre sahte rakı, 1.40 litre viski, 5.50 litre votka, 6 kutu cinsel içerikli hap, 16 paket kaçak sigara, 35 doluma hazır boş rakı şişesi, 35 bilyeli şişe kapağı ele geçirildi. Toplam 688 litre sahte içkiye el konuldu. Şüpheliler İ.G. ve M.Ü. gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
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