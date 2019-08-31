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Çanakkale’de 52 kaçak göçmen yakalandı
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 52 kaçak göçmen yakalandı. Ayvacık ilçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Behramkale Köyü Biber Deresi mevkiindeki zeytinlik...
GENEL 31.08.2019, 14:28
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 52 kaçak göçmen yakalandı.
Ayvacık ilçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Behramkale Köyü Biber Deresi mevkiindeki zeytinlik alanda saklanmaya çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 52 kaçak göçmen yakaladı. Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.
Ayvacık ilçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Behramkale Köyü Biber Deresi mevkiindeki zeytinlik alanda saklanmaya çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 52 kaçak göçmen yakaladı. Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.
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