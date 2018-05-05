Çanakkale’de 48 kaçak yakalandı

İpek YAVAŞ/ AYVACIK(Çanakkale),()-ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçiş yapmak isteyen 48 kaçak göçmen yakalandı.

Bir ihbarı değerlendiren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Bademli Köyü kırsalında bir grup kaçak bulunduğunu tespit etti. Bölgeye düzenlenen operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu İran, Afganistan, Myanmar, Pakistan, Irak, Togo, Gabon, Senegal ve Gine uyruklu 48 kaçak göçmen yakaladı. Kaçaklar iki minibüsle Ayvacık Jandarma Komutanlığı’na getirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından kaçaklar Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilecek.

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