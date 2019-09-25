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Çanakkale’de 118 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 118 kaçak göçmen yakalandı. Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ...

GENEL 25.09.2019, 15:01
Çanakkale’de 118 kaçak göçmen yakalandı
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 118 kaçak göçmen yakalandı.
Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı  ekipleri, Ayvacık ilçesine bağlı Behram ve Gülpınar Köyleri sahillerindeki ağaçlık alanlarda, kaçak göçmen olduğunu belirledi. Buralara baskın düzenleyen ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye ile Afganistan uyruklu 118 kaçak göçmen yakaladı.
Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

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