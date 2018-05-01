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Çanakkale’de 1 Mayıs coşkuyla kutlandı

ÇANAKKALE’de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü,  Cumhuriyet Meydanı’ndaki program ile kutlandı. Tertip Komitesi’nce düzenlenen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri için katılımcılar eski Salı Pazarı alanında toplandı. Saat...

Çanakkale’de 1 Mayıs coşkuyla kutlandı
ÇANAKKALE’de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü,  Cumhuriyet Meydanı’ndaki program ile kutlandı.
Tertip Komitesi’nce düzenlenen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri için katılımcılar eski Salı Pazarı alanında toplandı. Saat 13.00’te buradan başlayan yürüyüşte katılımcılar ellerinde pankartlar ve dövizlerle İnönü Caddesi'ni takip ederek, Cumhuriyet Meydanı’na ulaştı. Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı kutlamalar burada devam etti. Meydanda toplanan sendika, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri, sunucu tarafından "Hoşgeldiniz" anonsuyla karşılandı. Katılımcılar tarafından 1 Mayıs’a ilişkin sloganlar atıldı. Kutlamalara Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan da katıldı.  
DİSK Genel-İş Sendikası Şube Başkanı Metin Acar, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Başkan Acar, “Çanakkale’nin işçileri ve emekçileri bizler el ele kardeşçe, şehrimize, toprağımıza, suyumuza, doğamıza, emeğimize sahip çıkacağız. Demokrasi, özgürlük, adalet ve laiklik için omuz omuza barış kenti Çanakkale’de birlikte barış türkülerini söylediğimiz bu 1 Mayıs’ta, bu kenti yağmalatmayacağımızı dosta düşmana da gösteriyoruz, göstereceğiz” dedi.
Çanakkale’deki 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına çocuklar damgasını vurdu. Anne ve bababaları ile alana gelen çocuklar, güzel havayı da fırsat bilerek birbirleriyle oynadı. Alandaki pankartlar arasında ise ilginç görüntüler verdi. Kutlamalara anne ve babasıyla katılan 2,5 yaşındaki Eslina Kumsal Durmaz, ‘Piyasaya kul, setlere köle olmayacağız’ yazılı kırmızı pankartın altında oturup simit yerken verdiği görüntüyle ilgi odağı oldu. Başka iki çocuk ise, aynı pankartı toplamaya çalışan bir kişiye yardım ederek ön plana çıktı. Nazım Hikmet Kültür Merkezi Çanakkale Girişi yazılı pankartın altındaki çocuklar ise objektiflere gülümseyerek poz verdi.
Davul zurna eşliğinde halayların çekildiği 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları, İlkay Akkaya konseriyle sona erdi.

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