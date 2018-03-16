Çanakkale Zaferi’nin 103'üncü yılı Maltepe’de kutlandı

İSTANBUL,()-ÇANAKKALE Zaferi’nin 103'üncü yılı, Maltepe Meydanı’nda coşkulu bir etkinlikle kutlandı. Mehter takımının katılanlara zengin bir konser sunduğu programa çok sayıda vatandaş katıldı.

Maltepe Belediyesi, Çanakkale Zaferi’ni ve bu destansı zaferi tarih sayfalarına yazan kahraman şehitleri 103. yılında Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın katılımıyla Maltepe Meydanı’nda andı. Saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı’nın ardından Mehter takımı da Maltepeli vatandaşlara bir konser verdi. Maltepe Merkez Camisi’nde Cuma namazı öncesinde okutulan mevlidin ardından programa katılan vatandaşlara mevlit şekeri, ekmek ve üzüm hoşafı ikram edildi.

“HİÇ KİMSENİN TOPRAĞINDA GÖZÜMÜZ OLMADI”

Günün anlam ve önemine değinen Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Çanakkale destanını tarih yazan şehitlerimizin anısı önünde bir kere daha eğilmek için bugün bir araya geldik. Bu topraklarda üzerinde yaşayan atalarımız hiçbir zaman tarih boyunca başkalarının toprağına göz dikmemişlerdir. Çanakkale’de haftalarca direndik. Üzerimize geldiler, püskürttük. Planlar yaptılar, bozduk. Çanakkale’ye gelenleri bir kere daha tarihte hüsranla karşı karşıya bırakarak onlara diz çöktürttük. Bunu Ulu Önderimiz Atatürk’ün öncülüğünde gerçekleştiren Mehmetçiklerimiz bir başka tarihe not düşmüştür. Dünyanın başka ülkerinden Çanakkale’ye gelip Anadolu’yu işgal etmek için çaba sarf eden yabancı askerler canını yitirdiklerinde, orada başına ilk koşan, defneden, yaralısına su veren yine Mehmetçik olmuştur. Bu kadar asil bir toprağın üzerinde yaşıyoruz. Çünkü biz hiç kimsenin toprağında asla gözümüz olmadı, olmayacaktır” ifadelerini kullandı.

(FOTOĞRAFLI /VİDEO)