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Çanakkale, yılın son gününde beyaza büründü

ÇANAKKALE'nin ilçelerinde 2 gündür etkili olan kar yağışı, bu gece yarısından itibaren etkisini arttırarak yılın son günü kent merkezi ve yüksek kesimleri beyaz örtüyle kapladı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 dereceye...

Çanakkale, yılın son gününde beyaza büründü
ÇANAKKALE'nin ilçelerinde 2 gündür etkili olan kar yağışı, bu gece yarısından itibaren etkisini arttırarak yılın son günü kent merkezi ve yüksek kesimleri beyaz örtüyle kapladı.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 dereceye kadar düştüğü Çanakkale'de, kar sabah etkisini arttırdı. Kent merkezi de beyaza büründü. Sabahın erken saatlerinde kordon boyuna çıkanlar, kar manzarasının güzelliğiyle oluşan görüntüleri cep telefonlarıyla kaydetti. Bazı kişiler beyaz örtüyle kaplanan Truva Atı önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kordon'da kar yağışı altında yürüyüş yapanlardan 37 yaşındaki İbrahim Özpek, "Çok güzel. Her yıl keşke böyle kar yağsa. Çanakkale'nin güneyinde Küçükkuyu'da belli oranda kar yağmıştı. Ama Çanakkale'ye ulaşmamıştı. Buraya kadar ulaşması gerçekten güzel. Topraklarımız açısından da oldukça verimli olacak. İnşallah hayırlı, bereketli ve güzel bir yıl olur. Sanıyorum herkes bugün dışarı çıkacak. Kar manzaralarıyla fotoğraflar çekecekler" diye konuştu.
EKİPLER ARALIKSIZ ÇALIŞIYOR
Çanakkale Belediyesi ekipleri bazı yollarda oluşan buzlanmalar nedeniyle tuzlama çalışması yapıyor. Şehirlerarası yollarda Karayolları ekipleri yolların trafiğe kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denetimlerini sıklaştırırken; yetkililer, sürücüleri daha dikkatli araç kullanmaları konusunda uyardı.
KAPALI KÖY YOLU YOK
Çanakkale İl Özel İdaresi ve Karayolları Bölge Müdürlüğü ekiplerinden alınan bilgiye göre, Çanakkale'ye bağlı yerleşim yerlerinde ve köy yollarında, kapalı yolları açma işlemleri tamamlanırken, yollarda aksama bulunmuyor.

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