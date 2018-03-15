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Çanakkale'ye dolu yağdı

ÇANAKKALE'de sabah saatlerinde aniden kent merkezine dolu yağdı. Dolu, cadde, sokak, ev ve işyerlerinin çatısını beyaza bürüdü. Doluya yakalanlar zor anlar yaşadı. Çanakkale'de kent merkezine sabah saatlerinde kısa süreli dolu yağdı....

Çanakkale'ye dolu yağdı
ÇANAKKALE'de sabah saatlerinde aniden kent merkezine dolu yağdı. Dolu, cadde, sokak, ev ve işyerlerinin çatısını beyaza bürüdü. Doluya yakalanlar zor anlar yaşadı.
Çanakkale'de kent merkezine sabah saatlerinde kısa süreli dolu yağdı. Şehir merkezinde doluya hazırlıksız yakalananlar korunaklı bölgelere kaçarken, sürücüler de araçlarıyla yavaşladı. Otobüs duraklarında bekleyenler ise dolu ve nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı. Bazı kişiler pencerelerden dolu yağışını cep telefonları ile kaydetti. Dolu kısa süre bir sonra yerini yağmura bıraktı.  Dolu yağışı nedeniyle cadde, sokak, ev ve işyerlerinin çatısı beyaza büründü.

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