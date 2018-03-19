Çanakkale Şehitleri türkülerle anıldı

İSTANBUL, () - MALTEPE Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, Çanakkale Zaferi’nin 103. yılını ve şehitleri, özel bir konserle andı.

Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde düzenlenen konser, saygı duruşu ile başladı. Maltepe Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu Genel Sanat Yönetmeni Bülent Yılmaz, bu anlamlı gecede sahne almaktan dolayı onur duyduklarını belirterek, “Atalarımızın yadigar olarak bıraktığı bu toprakların anlamına, türkülerle yer vereceğiz” dedi. Şef Turgay Demir yönetimindeki koro konserinde, Anadolu’nun farklı bölgelerinden derlenen türkülerle Çanakkale Şehitleri’ni andı.

FOTOĞRAF SERGİSİ AÇILDI

Anma etkinlikleri kapsamında, emekli Kıdemli Albay Sermet Taktak’ın, “Çanakkale’den Kurtuluş’a, Kurtuluş’tan Cumhuriyet’e” isimli fotoğraf sergisi de, TSKM’de açıldı. Çanakkale Savaşı’nda görev yapan komutanların, Kurtuluş Savaşı’nda ve Cumhuriyet’in kuruluşundan sonra neler yaptığını çoğu insanın bilmediğini ifade eden Taktak, “Tarihte ismi geçen bu insanlar, fotoğraflarda yer almadıkları için ya da yer alan fotoğraflarda Çanakkale’de savaştıkları bilinmediği için Çanakkale Savaşı’yla bağ kurulamıyor. Amacım Çanakkale’de savaşanları günümüz insanına, genç kuşaklara tanıtmak” diye konuştu.

(FOTOĞRAFLI)