Çanakkale şehitleri İzmir'de anıldı

Mehmet CANDAN/İZMİR, ()- İZMİR'deki Kadifekale Hava Şehitliği'nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.

Kadifekale Hava Şehitliği'nde düzenlenen törene Vali Erol Ayyıldız, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sırrı Aydoğan, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, askerler, gaziler ve şehit yakınları katıldı. Saygı duruşu ve saygı atışı sonrası İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından lise öğrencileri tarafından şiirler okundu. Şiirler okunurken, duygusal anlar yaşandı. Bazı şehit yakınları, gözyaşlarına hakim olamadı. Tören sonunda İzmir Valisi Erol Ayyıldız şehitlik şeref defterini imzaladı. Vali Ayyıldız, şeref defterine şunları yazdı:

"Aziz şehitler, Çanakkale Zaferi ve 18 Mart Şehitler Günü vesilesiyle huzurunuzda bulunuyoruz. Tarihte eşine az rastlanan kahramanlık destanı olan bu zaferlerle yok olacağına inanılan bir milletin yeniden doğduğu görülmüştür. Vatanı uğruna gözünü kırpmadan ölüme koşanların torunları, bugün de aynı azim ve kararlılıkla vatanını korumaya devam etmektedir. Türk milleti olarak birlik ve dayanışma içerisinde aynı kararlılıkla ülkemize istiklal ve istikbalimize sahip çıkacağımıza inancım tamdır. Sultan Alpraslan'dan başlayarak, Gazi Mustafa Kemal'e kadar uzanan bu büyük mücadele zincirinin her halkasında yer alan, bu toprakları bize vatan yapan, ilahı beratın mühürleri olan şehitlerimizi minnetle anıyorum."

Ardından şehitler için Kuran tilaveti ve dua okundu. Daha sonra da İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sırrı Aydoğan, şehit mezarlarını ziyaret ederek karanfil bıraktı. Şehit yakınları mezarlarını suyla yıkayıp, başında şehitlerine dualar okudu.

AFRİN ŞEHİDİNİN ANNESİ; BEN DE ŞEHİT OLMAYA HAZIRIM

Şehit mezarlarına karanfil bırakan Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, son olarak Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Afrin'de devam eden operasyonlar sırasında şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Uğur Palancı'nın mezarını ziyaret etti. Şehidin ailesine başsağlığı dileyen Recep, şehidin babası İhsan Palancı'ya "Şehitlerimiz sayesinde bugünlerdeyiz. Hepimiz şehidimiz gibi şehit olmaya hazırız" dedi. Şehidin annesi Yasemin Palancı'da, "Oğlum gibi ben de şehit olmaya hazırım" dedi. Orgeneral Recep, "Ne mutlu ki böyle annelere sahibiz. Hepinizle gurur duyuyorum" dedi.



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