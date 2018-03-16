Çanakkale şehitleri Eyüpsultan'da coşkuluyla anıldı

İSTANBUL, () –ÇANAKKALE Zaferi’nin yıldönümü yaklaşırken yurdun dört bir yanında anma toplantıları düzenleniyor. Eyüpsultanlılar da dünya savaş tarihinin en büyük zaferlerinden olan Çanakkale Savaşları'nda kaybettiğimiz şehitleri anmak için coşkulu bir program gerçekleştirdi. Eyüpsultanlılar 'Onbeşliler' temasıyla yapılan yürüşte biraraya geldi.

Eyüpsultan Meydanı’ndan Eyüpsultan Camii Meydanı’na hareket eden binlerce kişi; Mehter Takımı, şehitler alayı, onbeşliler alayı, atlı ve kağnılı cephane taşıyan ekip ile birlikte yürüdü. ‘Onbeşliler’ temasıyla düzenlenen yürüyüşte söylenen ‘Onbeşliler Ağıdı’ vatandaşların duygusal anlar yaşamasına sebep oldu. Çanakkale Türküleri eşliğinde devam eden yürüyüşte zaman zaman tekbir sesleri yükseldi. Yaklaşık 45 dakika süren yürüyüşü vatandaşlar cep telefonları ile kayıt altına aldı.

“BU VATAN KOLAY KAZANILMIYOR”

Yürüyüş sırasında pek çok tezahüratın atıldığı Seyit Onbaşı’yı canlandıran Sefa Karakundura, duygusal bir ortamda bulunduğu için gözyaşlarını tutamadığını dile getirerek, “Bu vatan, bu millet kolay kazanılmıyor. Onlara minnettarız. Dualarımız aynı zamanda Afrin’deki Mehmetçiklerimizle. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti; yaşasın Türk milleti” ifadelerini kullandı.

“YILLAR ÖNCEKİ RUHUN AYNISINI AFRİN’DE TAŞIYORUZ”

Yürüyüş programında ön sırada yer alan Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, “1915 yılına gönderme yapan bir program düzenledik. Onbeşliler temasıyla genç yaşta şehit olan Mehmetçikleri andık. İstedik ki; Eyüpsultanlılar o günleri bir kez daha görsün. Şimdi Afrin’de de Mehmetçiklerimizi görüyoruz. Biz yıllar önceli ruhun aynısını hala taşıyoruz” diye konuştu.

(FOTOĞRAF-GÖRÜNTÜ)