banner314

banner325

Son Dakika

Çanakkale Savaşları'nın ilk şehitleri, törenle anıldı

ÇANAKKALE Savaşları'nın başlangıcı olarak kabul edilen 3 Kasım 1914'te, İngiliz ve Fransız donanmalarına ait gemilerin, boğazın girişini bombardımanı sırasında şehit olan 5 astsubay ve 81 er, Seddülbahir Kalesi'nde düzenlenen törenle anıldı.  Anma...

GENEL 03.11.2019, 14:09
Çanakkale Savaşları'nın ilk şehitleri, törenle anıldı
ÇANAKKALE Savaşları'nın başlangıcı olarak kabul edilen 3 Kasım 1914'te, İngiliz ve Fransız donanmalarına ait gemilerin, boğazın girişini bombardımanı sırasında şehit olan 5 astsubay ve 81 er, Seddülbahir Kalesi'nde düzenlenen törenle anıldı. 
Anma törenine Vali Orhan Tavlı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Eceabat Belediye Başkanı Saim Zileli, Avustralya Büyükelçi Yardımcısı Jeremy Gruith, daire amirleri, askerler, öğrenciler ve kent sakinleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı personeli Özgür Kaya'nın günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasıyla devam etti. 
Anma töreninde konuşan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ise "Bugün 105 yıl önce 3 Kasım 1914'te hemen arkamızda bulunan denizde, o dönemin düşman donanması Seddülbahir'e haksızca, hukuksuzca saldırmış ve Çanakkale'nin ilk şehitlerini vermişizdir. Bu şehitlerimiz Çanakkale'de 1 yıl sürecek olan savaşın ve o büyük destanın başlangıç sürecini oluşturmuşlardır. Çanakkale'nin ilk şehitleri, ilk kahramanları olarak tarihi geçmişlerdir. Biz de bugün o büyük kahramanları, büyük ecdadımızı hatırlamak, unutmamak ve unutturmamak adına burada toplanmış bulunuyoruz" dedi.
Vali Orhan Tavlı ise "Çanakkale ruhunun doğduğu bu topraklarda ilk şehitlerimizi verdiğimiz günün 105'inci yıl dönümünde, şanlı ecdadımızın huzurunda şehitlerimizi rahmet ve minnetle anmanın manevi onurunu hep birlikte yaşıyoruz. Bağımsızlık, vatan, bayrak ve kutsal değerlerimiz uğruna şehit olmayı ulaşabilecek en yüksek mertebe, en kutsal paye bilen şanlı ecdadımız, bizlere destanlarla örülmüş mukaddes bir miras bırakmıştır. Çanakkale inancın ve azmin hiçbir engel tanımadığının canlı şahididir. İnancını, kimliğini, kişiliğini, tarihini ve kültürünü bilen aziz milletimizin, değerleri ile yüceldiği yerin adıdır Çanakkale. Geçilemeyen Çanakkale, bir sır değil bir güçtür. Önce manevi değerleri ile bir güçtür, sonra süngüsü ile bir güçtür" dedi.
Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Çanakkale'de şehit düşen askerler için dua edildi.
İlk Şehitler Kabristanlığı'na karanfil bırakılmasıyla tören, sona erdi. 

Yorumlar (0)
18°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 03 Kasım 2019
İmsak 06:04
Güneş 07:31
Öğle 12:53
İkindi 15:38
Akşam 18:05
Yatsı 19:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 10 19
2. Fenerbahçe 9 17
3. Malatyaspor 9 16
4. Trabzonspor 10 16
5. Başakşehir 10 16
6. Galatasaray 10 16
7. Sivasspor 9 15
8. Beşiktaş 10 15
9. Konyaspor 10 13
10. Göztepe 10 12
11. Gaziantep FK 9 12
12. Kasımpaşa 9 11
13. Denizlispor 9 11
14. Antalyaspor 10 11
15. Çaykur Rizespor 10 11
16. Ankaragücü 9 9
17. Gençlerbirliği 10 7
18. Kayserispor 9 4
Takımlar O P
1. Hatayspor 10 20
2. Ümraniye 10 17
3. Akhisar Bld.Spor 10 17
4. Fatih Karagümrük 9 16
5. Balıkesirspor 9 16
6. Altay 10 15
7. Bursaspor 9 15
8. Erzurum BB 9 14
9. Keçiörengücü 9 14
10. Menemen Belediyespor 10 14
11. Adana Demirspor 10 12
12. İstanbulspor 9 11
13. Osmanlıspor 9 10
14. Boluspor 10 9
15. Adanaspor 10 8
16. Giresunspor 9 8
17. Altınordu 9 5
18. Eskişehirspor 9 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 11 31
2. Man City 11 25
3. Chelsea 11 23
4. Leicester City 10 20
5. Arsenal 11 17
6. Sheffield United 11 16
7. Bournemouth 11 16
8. Brighton 11 15
9. Crystal Palace 10 15
10. M. United 11 13
11. Wolverhampton 11 13
12. West Ham 11 13
13. Tottenham 10 12
14. Burnley 11 12
15. Newcastle 11 12
16. Aston Villa 11 11
17. Everton 10 10
18. Southampton 11 8
19. Norwich City 11 7
20. Watford 11 5
Takımlar O P
1. Barcelona 11 22
2. Real Madrid 11 22
3. Atletico Madrid 12 21
4. Sevilla 12 21
5. Granada 11 20
6. Real Sociedad 11 19
7. Villarreal 11 17
8. Levante 12 17
9. Valencia 12 17
10. Athletic Bilbao 11 16
11. Getafe 11 16
12. Osasuna 11 15
13. Real Valladolid 11 14
14. Real Betis 12 13
15. Eibar 11 12
16. Deportivo Alaves 11 12
17. Mallorca 11 11
18. Celta de Vigo 11 9
19. Espanyol 12 8
20. Leganés 11 5