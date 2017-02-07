Çanakkale sallanmaya devam ediyor

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) verilerine göre, bugün saat 05.24'de merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi yakınlarında yerin 5 kilometre altında 5.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem Muğla, Aydın ve İzmir'de de hissedildi.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) verilerine göre, bugün saat 05.24'de merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi yakınlarında yerin 5 kilometre altında 5.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem Muğla, Aydın ve İzmir'de de hissedildi.