"Çanakkale ruhunu Afrin'de de gösterdik"

İSTANBUL, () - ÇANAKKALE Zaferi'nin 103'üncü yılı nedeniyle, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde 'İstiklal, İstikbal ve Çanakkale' başlıklı konferans düzenlendi. Üniversitenin rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut, "Çanakkale, tarihin akışını değiştiren bağımsızlık savaşıdır ve sıradan bir zafer değildir. 103 yıl önce yaşadığımız zaferin aynısını Türk Ordusu bizlere Afrin'de de yaşattı" dedi.

Prof. Dr. Arif Ersoy'un moderatörlüğünü yaptığı konferansta, Prof. Dr. Kadir Canatan 'İstiklal Marşı'nın Değerleri', Prof. Dr. Mehmet Emin Köktaş 'Asımın Nesli', Prof. Dr. Turan Koç ise 'Önden Gidenlerin Destanı: Çanakkale Şehitlerine' başlıklı konuşmalar gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Mehmet Bulut, "103 yıl önce bu milletin asil evlatları tarihin akışını değiştiren bir bağımsızlık savaşı örneği verdiler. Çanakkale Zaferi sıradan bir zafer değildir" dedi ve şunları söyledi: "Kahramanlarımız bu toprakların, bu coğrafyanın gerçek sahiplerinin kıyamete kadar Türklerin olacağının destanını yazdılar. 103 yıl aradan sonra, dedelerimizden gelen Çanakkale ruhuyla, 58 gün mücadelenin ardından Afrin'de bir zafere daha imza attık. 15 Temmuz'da tek vücut olarak verdiğimiz cevap da Çanakkale ruhudur. Mazlum bir araya gelirse, zalimlerin saltanatı yerle yeksan olur."

"ÖĞRENCİLERİMİZİ ÇANAKKALE RUHUYLA DONATMAK İSTİYORUZ"

Çanakkale ruhunu bütün öğrencilere yeniden hatırlatmak ve o ruhla öğrencileri donatmak, gençliğin Çanakkale ruhu ve bilinciyle yetişmesini sağladıklarını önemsediklerini vurgulayan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut, " İstiklal mücadelesinin hangi ruhla kazanıldığını gençlerimizle paylaşmak, onlarla konuşup aynı ruha yeniden kavuşmak ve Çanakkale Şehitlerimizi anmak için öğrencilerimizle buluştuk. Dünyanın güzel günlere ulaşması için bilgilerini buna harcayan bir gençliğe ihtiyacımız var. Bütün çağın bilgi, teknoloji ve her alandaki gelişmelerini yakından izlemek önemlidir. Gençlerimiz ahlak, fazilet ve marifete ulaşma yolunda ellerinden geleni yapmalı ve gece gündüz çalışmalılar" şeklinde konuştu.

"İSTİKLAL MARŞI, ANAYASA OLABİLECEK KADAR DEĞERLİ"

Prof. Dr. Kadir Canatan 'İstiklal Marşı'nın Değerleri' başlıklı konuşmasında, İstiklal Marşı'nın anlamının ön plana çıkarılması gerektiğini, İstiklal Marşı'nın anayasa olabilecek kadar değerli bir metin olduğunu vurguladı. Canatan, "Değerler önemsiz hale gelmişse toplum ruhunu kaybeder. Değerlerimizi bulmak ve sahip çıkmak zorundayız. İstiklal Marşı'nın her kıtasında farklı bir değer var ve bu değerlerin toplumda uzlaşmalar yaratacağına inanıyorum" dedi.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde Çanakkale düzenlenen konferansın ardından 'Çanakkale ve Seferberlik Türküleri' adlı müzik dinletisi gerçekleştirdi. Öğrencilerin Çanakkale ruhunu daha iyi anlayabilmeleri için üniversitede gün boyunca 'Çanakkale Cephe Menüsü' dağıtıldı.

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