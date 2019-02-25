Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Onlar,  polisin can dostları... Bombaların kokusunu alıyor, patlamaları önlüyorlar
Bombaların kokusunu alıyor, patlamaları önlüyorlar
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu: 101 gözaltı kararı
KKK'da FETÖ operasyonu: 101 gözaltı...
İstanbul'da yarın okullar tatil edildi
İstanbul'da yarın okullar tatil edildi
Çatalca'da fırtına bir caminin minaresinin külahını yıktı
Fırtına bir caminin minaresinin külahını...

Çanakkale'nin Yenice ve Gökçeada ilçelerinde kar tatili

ÇANAKKALE’de fırtına ve kar yağışının yanı sıra buzlanma riski nedeniyle, Yenice ve Gökçeada ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda yarın için eğitim- öğretime 1 gün ara verildiği açıklandı. Kötü hava koşulları Çanakkale’da...

Çanakkale'nin Yenice ve Gökçeada ilçelerinde kar tatili
ÇANAKKALE’de fırtına ve kar yağışının yanı sıra buzlanma riski nedeniyle, Yenice ve Gökçeada ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda yarın için eğitim- öğretime 1 gün ara verildiği açıklandı.
Kötü hava koşulları Çanakkale’da yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Fırtına, kar ve buzlanma nedeniyle bugün il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime ara verilmişti. Yenice ve Gökçeada ilçelerinde, yarın da ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi. Gökçeada ve Yenice Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Alınan meteorolojik veriler ile bölgemizde görülen kar yağışı ve sonrasında aşırı buzlanmadan dolayı 26 Şubat 2019 günü ilçemiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve orta öğretim kurumlarında eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328