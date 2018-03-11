Çanakkale Köprüsü ayaklarının çalışmalarına başlandı

ÇANAKKALE, () - ÇANAKKALE 1915 Boğaz Köprüsü için çalışmalar hızlı sürdürülürken, Gelibolu ilçesi Sütlüce mevkisinde kurulan şantiyede, köprünün deniz içinde inşa edilecek ayaklarının yapımında kullanılacak kuru havuz tamamlandı. Köprünün ayaklarının oturtulacağı alanda da denize kazıkların çakılması için çalışma başlatıldı.

Temeli 18 Mart 2017 tarihinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım tarafından törenle atılan ve 2023 yılında tamamlanması planlanan 1915 Çanakkale Köprüsü, 2023 metre ayak açıklığıyla dünyanın en büyük asma köprüsü olacak. Temelinin atılmasının üzerinden yaklaşık 1 yıl geçen Çanakkale 1915 Köprüsü için sahilden gözle görülür şekilde deniz üzerinde ayak çalışmalarına başlanılması ise bölge halkı arasında heyecan yarattı. Gelibolu’da Sütlüce, Lapseki’de ise Şekerkaya mevkileri arasında yapılacak 1915 Çanakkale Köprüsü için işin en başında, her iki yakada da uzun süre denizde sondaj çalışmaları yapıldı.

KURU HAVUZ YAPIMI TAMAMLANDI

Bu çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte 2023 metrelik ayak açıklığıyla dünyanın en uzun asma köprüsü için Çanakkale Boğazı'nın Avrupa yakasındaki Gelibolu ilçesi Sütlüce mevkisinde şantiye kuruldu. 2'si Türk, 2'si Kore olmak üzere toplam 4 firma tarafından ortaklaşa yapılan köprünün ayaklarının inşasında kullanılacak kuru havuz yapımı tamamlandı. Köprünün ayaklarının oturtulacağı deniz üzerindeki alanlar, Avrupa yakasında kırmızı, Asya yakasında ise yeşil şamandıralarla işaretlendi. Köprünün ayaklarının yapılacağı yere çakılacak kazıklar, platform ile Lapseki ilçesi Şekerkaya mevkisine getirildi. Köprünün Asya yakasındaki ayağının bulunduğu alana demirlenen platformun üzerindeki dev kazıklar, denize çakılacak. Ardından da kuru havuzda hazırlanacak köprü ayaklarına ait betonlar, yüzdürülerek, çıkılan kazıkların üzerine monte edilecek.

AK PARTİ'Lİ TURAN: KÖPRÜ, YÜZYILIN RÜYASIYDI

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, köprünün deniz üzerinde başlayan çalışmalarını yerinde inceledi. Beraberindeki ilçe belediye başkanları ve partililerle birlikte Şekerkaya mevkisinde köprü temelinin atıldığı alanda açıklama yapan AK Parti'li Turan, şöyle konuştu:

“Çanakkale’miz bir marka kent. Son yıllarda bu marka değerin artması için çok büyük adımlar atıyoruz. Çanakkale’nin tarihi, turizmi, sanayisi, ormanı için büyük ivme kazandıracak köprünün çalışmaları başladı. Şimdiye kadar köprü ile ilgili daha çok gözükmeyen mühendislik çalışmaları vardı; ancak bugün itibarıyla köprünün ayaklarının yapılacağı alanda milletimizin de gözle görebileceği çalışmalar başladı. Dolayısıyla köprü çalışmaları aksamadan, hiçbir ekonomik sıkıntıya imkan verilmeden devam ediyor. Türkiye’nin etrafındaki güvenlik sorunlarının aşılması için yapılan operasyonlara rağmen hiçbir ekonomik kriz olmadan bu tarz büyük yatırımların devam etmesi ülkemiz ekonomisi için büyük bir kazanç. Bu köprü yüzyılın rüyasıydı, uzun yılların vaadiydi. Bu vaadin bizim dönemimizde hayata geçmiş olması en büyük onurumuz. Bölgemizin ekonomik olarak canlanacağını söylemek istiyorum. Çanakkale Köprüsü sadece bir ulaşım aracı değil, bu ülkenin tüm ekonomik imkanlarını ayağa kaldıracak bir alt yapı çalışması olacak. 2023 metre ile dünyanın en uzun ayak aralığı olan Çanakkale Köprüsü'nün toplamdaki uzunluğu 5 kilometreyi bulacak. Gidiş ve gelişin ayrı olacağı ve bakıldığında sanki iki köprü varmış gibi gözükecek bir mimari özelliği olacak. Çanakkale 1915 Köprüsü'nün dünyada çok özel bir yeri olacak.”

DÜNYANIN EN UZUN ASMA KÖPRÜSÜ OLACAK

1915 Çanakkale Köprüsü, ayakları arasındaki 2 bin 23 metre açıklıkla dünyanın en uzun asma köprüsü olacak. Köprü tabliyeleri 36 metre genişlikte ve 5 metre yükseklikte planlanıyor. Köprünün toplam boyu ise 3 bin 869 metre olacak. Köprü üzerinde 2x3 taşıt şeridi bulunacak. Ayakları deniz içine inşaat edilecek 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Lapseki tarafındaki yaklaşım viyadüğü 650 metre, Gelibolu tarafındaki yaklaşım viyadüğü ise 900 metre uzunluğunda olacak. Kınalı- Tekirdağ- Çanakkale- Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara- Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) kesimi, yap- işlet- devret modeli kapsamında ihale edilmişti. Köprü için yapılan ihalede en düşük süreyi Daelim (Kore)- Limak- SK (Kore)- Yapı Merkezi OGG teklif etmişti. Ortak girişim grubu köprü ve otoyol yapımı için 10 milyar 354 milyon 576 bin 202 lira proje bedeli ve 5,5 yıllık yapım süresi dahil toplam 16 yıl 2 ay 12 gün işletme süresi teklif etmişti. Köprü ve 100 kilometrelik kısmın 2023'te hizmete açılması hedeflenen otoyolun, toplam uzunluğu 354 kilometre olacak.

Yol, İstanbul Silivri'den başlayıp, Balıkesir'in Balya ilçesindeki otobanla birleşecek. Otoyol projesi kapsamında Çanakkale Boğaz Köprüsü'nün yanı sıra toplam 31 viyadük, 5 tünel, 30 köprülü kavşakla 143 alt ve üst geçit köprüsü yapılacak. Köprüden geçiş ücretinin ise otomobiller için 15 euro artı KDV olması planlanıyor.



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