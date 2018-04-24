Çanakkale Kara Savaşları’nın 103’üncü yıl dönümünde anma töreni düzenlendi (2)

FRANSIZ VE İNGİLİZ ANITINDA TÖREN DÜZENLENDİ

Çanakkale Kara Savaşları'nın 103’üncü yıl dönümü 24-25 Nisan Anma Törenleri kapsamında Şehitler Abidesi'nde düzenlenen programın ardından Fransız ve İngiliz Helles Anıtı'nda da tören düzenlendi.

Çanakkale Kara Savaşları'nın 103’üncü yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında Fransız Anıtı’nda tören düzenlendi. Törene, Türkiye Cumhuriyeti adına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Fransa Savunma Ataşesi Colonel Valery Sens, Yeni Zelanda Genel Valisi Patsy Reddy, Avustralya İçişleri Bakanı Peter Dutton, Birleşik Krallık Avrupa ve Amerika’dan Sorumlu Bakanı Alan Duncan, Avustralya Çanakkale Konsolosu Dylan Walsh, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve Çanakkale Savaşları’na katılan diğer ülkelerin temsilcileri katıldı.

Fransız Anıtı'na, Fransa Savunma Ataşesi Colonel Valery Sens, Türkiye Cumhuriyeti adına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve diğer ülkelerin büyükelçileri tarafından çelenk bırakıldı. Çelenk sunma töreninin ardından program saygı duruşu ve Türkiye ile Fransa ulusal marşlarının okunması, Fransız mezarlarına karanfil bırakılması ve anı defterinin imzalanması ile sona erdi.

İNGİLİZ HELLES ANITI'NDA DA TÖREN DÜZENLENDİ

Fransız Anıtı'ndaki törenlerin ardından İngiliz Helles Anıtı'ndaki tören alanına geçildi. Burada başlangıç konuşması, saygı duruşu ve okunan duaların ardından İngiltere Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott ve Türkiye Cumhuriyeti adına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile diğer ülkelerin büyükelçileri tarafından İngiliz Anıtı'na çelenk bırakılması ile tören sona erdi.

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