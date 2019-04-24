Çanakkale Kara Savaşları'nın 104'üncü yıl dönümünde gurur ve hüzün bir arada/ Ek fotoğraflar
24 Nisan 2019 Çarşamba 12:28
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