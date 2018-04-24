Çanakkale Kara Savaşları'nın 103'üncü yıl dönümünde anma töreni düzenlendi (3)

57'NCİ ALAY'DA ANMA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Çanakkale Kara Savaşları'nın 103'üncü yıl dönümünde, Şehitler Abidesi, Fransız Anıtı ve İngiliz Helles Anıtı'nın ardından 57'nci Alay Şehitliği'nde de tören düzenlendi.

Resmi tören, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman’ın anıta çelenk koymasıyla başladı. Törene, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, 1’inci Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Yeni Zelanda Genel Valisi Patsy Reddy, Avustralya İçişleri Bakanı Peter Dutton, Birleşik Krallık Avrupa ve Amerika’dan Sorumlu Bakanı Alan Duncan, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve Çanakkale Savaşları’na katılan diğer ülkelerin temsilcileri katıldı.

Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve saygı atışının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri adına konuşan Albay Serhat Demirbaş, “Şu anda, Çanakkale Muharebeleri'nde imkansızı gerçekleştiren Yarbay Mustafa Kemal'in komuta ettiği, 19'uncu Tümen'in şanlı 57'nci Alay'ının şehitliğinde bulunuyoruz. Öyle ki 57'nci Alay Çanakkale Savaşları'nın sembolü, Çanakkale'de çarpışan kahramanların her biri de 57'nci Alay'ın ferdi olmuştur. Kahraman Şehitlerimiz, yattığınız bu topraklarda rahat uyuyunuz. Bizler gücümüzü manevi varlığınızdan ve asil ruhlarınızdan alıyoruz. Zaferleri ve mazisi insanlık tarihiyle başlayan Türk Silahlı Kuvvetleri; 'Vatan sana canım feda' diyen Mehmetçikler ve 'Vatan sağ olsun' diyen analar var oldukça, dünyanın sayılı güçlerinden biri olarak aziz milletimiz ve vatanımızın bekası ile bölgesindeki barış ve huzurun güvencesi olmaya devam edecektir” dedi.

Anıttaki tören, Kuran-ı Kerim tilaveti ve duaların okunmasının ardından anıt defterinin imzalamasıyla sona erdi. Tören sonunda, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman ile beraberinde Türk heyeti ve yabancı konuklar, şehit mezarlarını ziyaret edip, çiçek bıraktı.



Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ- Fatih Emrah ERDOĞAN/ÇANAKKALE, ()



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