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Çanakkale güne yine depremlerle başladı (7)

AYVACIK'TA ARTÇI DEPREMLER SÜRÜYOR Çanakkale'de dün meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki iki depremin ardından beşik gibi sallanan Ayvacık'te, gece yarısı sıralarında, sırasıyla Richter ölçeğine göre 4.0, 4.5 ve 4.2 büyüklüğünde...

Çanakkale güne yine depremlerle başladı (7)

AYVACIK'TA ARTÇI DEPREMLER SÜRÜYOR
Çanakkale'de dün meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki iki depremin ardından beşik gibi sallanan Ayvacık'te, gece yarısı sıralarında, sırasıyla Richter ölçeğine göre 4.0, 4.5 ve 4.2 büyüklüğünde üç artçı deprem daha meydana geldi. 
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat 23.16'da merkez üssü Ayvacık İlçesi Gülpınar olan 4.0 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 5.3 büyüklüğündeki bu artçı depremin ardından saat 00.00'da merkez üssü Yukarıköy olan 4.5 büyüklüğünde ve saat 00.34'te ise merkez üssü Gülpınar olan 4.2 büyüklüğünde iki artçı deprem daha meydana geldi. Depremler, kısa süreli paniğe neden oldu.

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