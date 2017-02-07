Çanakkale güne yine depremlerle başladı (5)

DEPREM UZMANINDAN AÇIKLAMA

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektör Yardımcısı ve Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Süha Özden, merkez üssü Ayvacık bölgesi olan depremlerle ilgili değerlendirme yaptı. Depremin en çok yıkıma neden olduğu Ayvacık İlçesi'ne bağlı Yukarıköy'e gelerek incelemelerde bulunan Prof. Dr. Süha Özden, pazartesi günü 5'in üstünde 2 kez, bugün ise 1 kez olmak üzere bölgede çok sayıda meydana gelen sarsıntıların nedenleri anlattı. Bölgede 15 Ocak'ta başlayan bir sismik etkinliğin olduğunu belirten Prof. Dr. Özden, şunları söyledi:

"Kuzey Ege'nin hemen hemen orta kesimlerinde bir yerdeyiz. Buradaki jeolojik olay şu; Ege Denizi içerisinde ve Biga Yarımadası içerisinde devam eden fay silsilelerinin burada da bir uzantısını görüyoruz. Bu faylar büyüklükleri 6'ya kadar depremlere ulaşabilen faylar, daha Kuzey'e geçtiğiniz zaman Saros'ta, Ganos'ta, Bozcaada açıklarında veya Gökçeada açıklarında ise daha büyük depremleri görebiliyoruz. Her zaman daha büyük, 7'ye yakın depremler üretebiliyor. Bunun da temel nedeni Kuzey'de yanal kayma hızının daha yüksek olması. Güney'e geldikçe, Ege açılma sistemine yaklaştıkça, bu yanal kayma hızının düşmesi, onun yerine de düşey atımlı fayların almasıdır. Bulunduğumuz bu noktada depreme kaynaklık eden fay sisteminin de yapılan deprem odaklı mekanizması çözümlerine bakacak olursak ki, birçok merkez bu çözümlemeleri yaptı. Normal faylanmaya yakın, çok küçük ölçekli doğrultu atım bileşeni olan normal faylar olarak tanımlanır. Kısa bir segment, tuzla segmenti olarak tanımlayabileceğimiz bir segment. Bu segment üzerinde gelişen bir deprem olarak karşımıza çıkmıştır."

"6'NIN ÜSTÜ PEK OLASI DEĞİL"

Akıllara "Deprem acaba devam edecek mi? Ne kadar sürecek? Hangi büyüklükte olacak? Ve ne zaman duracak" gibi soruların geldiğini belirten Prof. Dr. Süha Özden, "Depremlerle ilgili tahmin yapmak oldukça zor. Bunu tüm dünyada tahmin etmek zor. Ama görünen şu ki 6'ya yakın, 5 gibi depremler bu bölgenin en büyük depremleri gibi gözüküyor. Bundan daha büyük depremlerin olasılığı çok çok düşük" dedi.

Prof. Dr. Özden, depremlerin belki birkaç gün içinde sonlanacağının beklendiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir fay üzerinde sırasıyla bir ucundan diğer ucuna kadar, aşağı yukarı aynı büyüklükte depremler görebiliriz. Bu onun için aşağıdaki kırılmayı anlatıyor. Yüzeye kadar uzanmıyor. Yüzeyde bir kırık göremiyoruz. Çünkü 6 büyüklüğünde bir deprem olmalıydı ki biz yüzeyde bu kırılmayı görelim. Göremedik. Yerin içerisinde 5 kilometre, 10 kilometre arasındaki derinlikteki kırılmalar mevcut. Silsile bir ucundan bir ucuna kadar tamamlanabiliyor gözüküyor. Ancak bu söylediğim gibi denizin içerisindeki devamı bilemeyince bir yerde kalmak durumundasınız."

AYVACIK'TA 3 GÜN OKULLAR TATİL

Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürü Zülküf Memiş, Ayvacık İlçe merkezi ve köylerde bugünden itibaren tatil edilen ilk ve orta dereceli okullarda eğitime önümüzdeki pazartesi günü başlanacağını açıkladı.

FOTOĞRAFLI