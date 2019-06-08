Çanakkale feribot iskelesinde tatilcilerin dönüş yoğunluğu

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, () - ÇANAKKALE'de, 9 günlük Ramazan Bayram tatilini fırsat bilip tatil merkezlerine ve memleketlerine gidenlerin dönüşleri başladı. Eceabat ve Kilitbahir'e geçmek isteyenler, bugün de feribot iskelesinde yaklaşık 1 kilometre araç kuyruğu oluşturdu.

Çanakkale feribot iskelelerinde, tatilcilerin erken dönüşü devam ediyor. Ramazan Bayramı'nın 2'nci günü başlayan, 3'üncü günü de devam eden Çanakkale feribot iskelesindeki araç kuyruğu bayramın ardından da sürüyor. Bozcaada, Edremit Körfezi ve Ege sahilleri gibi turizm merkezlerinde tatillerini tamamlayanlar, İstanbul ve Trakya bölgesindeki kentlere geçmek için bugünde Çanakkale merkez feribot iskelesinde yaklaşık 1 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu. Trafik polisleri, hem feribota binecek tatilcileri hem de şehir içinde giden sürücüleri yönlendirerek, trafiğin akışını sağlamaya çalışıyor.

Öte yandan Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımının sağlandığı Gestaş firmasınca Çanakkale- Eceabat hattında 3, Çanakkale- Kilitbahir hattında 4, Lapseki- Gelibolu hattında 5, Gökçeada- Kabatepe hattında 3 ve Bozcaada- Geyikli hattında 2 olmak üzere toplam 17 feribotla sefer yapılıyor.



FOTOĞRAFLI