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Çanakkale Emniyet Müdürü Karaduman, göreve başladı
EMNİYET Müdürleri Atama Kararnamesi ile Gaziantep'ten Çanakkale'ye atanan İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, görevine başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı Emniyet Müdürleri Atama Kararnamesi ile Çanakkale...
GENEL 30.09.2019, 14:55
EMNİYET Müdürleri Atama Kararnamesi ile Gaziantep'ten Çanakkale'ye atanan İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, görevine başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı Emniyet Müdürleri Atama Kararnamesi ile Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Faruk Karaduman, bugün görevine başladı. Karaduman, Emniyet Müdürlüğü binası önünde müdür yardımcıları, şube müdürleri ve ilçe emniyet müdürleri tarafından karşılandı. Karaduman, kendisini karşılayan müdür yardımcıları, şube müdürleri ve ilçe emniyet müdürleri ile tek tek tokalaşıp, tanıştı. Karaduman, daha sonra makamına geçerek, görevine başladı.
Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Faruk Karaduman, bundan önce Gaziantep Emniyet Müdürü olarak görev yapıyordu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı Emniyet Müdürleri Atama Kararnamesi ile Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Faruk Karaduman, bugün görevine başladı. Karaduman, Emniyet Müdürlüğü binası önünde müdür yardımcıları, şube müdürleri ve ilçe emniyet müdürleri tarafından karşılandı. Karaduman, kendisini karşılayan müdür yardımcıları, şube müdürleri ve ilçe emniyet müdürleri ile tek tek tokalaşıp, tanıştı. Karaduman, daha sonra makamına geçerek, görevine başladı.
Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Faruk Karaduman, bundan önce Gaziantep Emniyet Müdürü olarak görev yapıyordu.
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