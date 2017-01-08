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Çanakkale dondu

Burak GEZEN / ÇANAKKALE, () - ÇANAKKALE'de iki gün boyunca etkili olan kar yağışına dondurucu soğuk hava da eklenince yaşam oldukça güçleşti. Buzlanan yollarda sürücüler zor anlar yaşarken, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına vatandaşlar sahip...

Çanakkale dondu

Burak GEZEN / ÇANAKKALE, () - ÇANAKKALE'de iki gün boyunca etkili olan kar yağışına dondurucu soğuk hava da eklenince yaşam oldukça güçleşti. Buzlanan yollarda sürücüler zor anlar yaşarken, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına vatandaşlar sahip çıktı.
Kar yağışının hakim olduğu Çanakkale'de hava sıcaklığı eksi 7 dereceye kadar düştü. Yağan kar, buza dönüştü. Zemindeki buzlanma nedeniyle karayollarında sürücüler zor anlar yaşadı. Çanakkale- Çan Karayolu kenarındaki yamaçlarda taşların üzerindeki buz kütleleri ve sarkıtlar oluştu. Çevresi beyaz örtüyle kaplanan Atikhisar Barajı'nın ise karların erimesiyle birlikte doluluk oranının artması bekleniyor.
Yine Çanakkale-Çan karayolu üzerindeki bir şelale, kar yağışının artırdığı su nedeniyle yoğun bir şekilde akarken, bazı bölümleri aşırı soğuk hava nedeniyle buz tuttu ve sarkıtlar meydana geldi.
Kar yağışı nedeniyle doğa beyaz örtüyle kaplanınca tabiattaki canlılar da zor anlar yaşadı. Çanakkale-Çan Karayolu üzerinde 8 yavrusuyla birlikte yiyecek arayan köpeği hayvanseverler süt ve ekmek vererek besledi. Ancak bir şey yiyip içemeyen, sadece annelerini emebilen yavrular yere dökülen sütleri yalayarak beslendi.
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