Çanakkale Destanı'nı vücuduna dövme olarak işletti

MUĞLA'nın Yatağan İlçesi'nde yaşayan kokoreççi 44 yaşındaki İsmail Tepedüzü, hayranı olduğu Çanakkale Destanı tablosunu vücuduna dövme olarak işletti.

Bodrum Cumhuriyet Caddesi'ndeki işyeri bulunan dövme ustası Önder Demirkıran tarafından 6 günde vücuduna on bin iğne darbesi ile boynundan karın bölgesine ve vücudunun ön tarafına, Atatürk'ün Çanakkale'deki at üzerindeki fotoğrafını, sağ ve sol omuz altlarına savaşan Türk askeri ve Türk bayrağı resimlerini işletti. Dövmeyi Çanakkale ruhunun hiçbir zaman unutulmaması için yaptırdığını söyleyen evli ve iki çocuk babası Tepedüzü, "Çanakkale zaferinin benim için önemi ve anlamı çok büyük, o gün dedelerimiz ve Atatürk bu mücadeleyi vermeselerdi ve kazanmasalardı biz olmayacaktık. Bu büyük destanı ilelebet vücudumda yaşatmak istedim. Çanakkale Zaferi dünyaya mal olmuş çok büyük bir zaferdi. Bu zaferi vücudumda taşımaktan gurur duyuyorum" dedi.

Demirkıran ise dövmeyi 6 günde bitirdiklerini belirtip, "İsmail Bey, bir Çanakkale posteri ile yanımıza gelerek tabloyu vücuduna işletmek istediğini söyledi. Bu çalışma bizim için çok büyük bir gurur oldu. Dövmeyi günde altı saat çalışarak sekiz seansta bitirdik. 48 saatlik bir çalışma sonucunda Çanakkale destanını anlatan posteri vücuduna dövme olarak yaptırdık. Şu anda arkadaşımızın üzerinde ömür boyu kalıcı olacak bir poster var" diye konuştu.



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