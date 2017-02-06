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Çanakkale depremlerinin ürküttüğünü belirten Prof. Dr. Ercan; Gelecek bir hafta çok önemli

İSTANBUL Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Çanakkale'deki 5.3'lük depremin artçı sarsıntısının 5.0 büyüklükte olmasının kendisini ürküttüğünü...

Çanakkale depremlerinin ürküttüğünü belirten Prof. Dr. Ercan; Gelecek bir hafta çok önemli
İSTANBUL Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Çanakkale'deki 5.3'lük depremin artçı sarsıntısının 5.0 büyüklükte olmasının kendisini ürküttüğünü söyledi. Bundan sonrası için iki seçenek olduğunu belirten Prof. Dr. Ercan, "Birinci seçenek yaklaşık bir hafta artçı depremler sürecek ve dinecek. İkinci seçenek ise 6.0- 6.5 büyüklüğünde daha büyük bir deprem olabilir" dedi.
Depremleri kendisinin de İzmir'de olması nedeniyle yakından hissettiğini belirten Prof. Dr. Ercan, "Bu bölgeyi 8 aydır gözlem altına almıştık. Ayvacık, Babakale kırıkları boyunca deprem yığılması olmuştu. Bu deprem yığılması yeni yılla birlikte artış gösterdi. Büyük artış gösterince deprem bilimci arkadaşlarla irdeledik. Kuzey Anadolu kırığının güney kolunun en batı ucu hemen Midilli'ye doğru sarkan bölümünde deprem burada oldu. Bu sabah ilk olarak 5.5 olarak verilen deprem, daha sonra 5.3 olarak revize edildi. Az önce olan deprem (saat 13.58'deki) ise 5 büyüklüğünde gerçekleşti. Daha büyük depremlerin artçısı 5.0 olabilir, 5.3'lük depremin artçısı 5.0 olmaz. Bu gösteriyor ki buradaki gerginlik yığılımı büyük. Jeofizik bilimcisi olarak artçı depremi olağanüstü karşıladım. Çok ender olur bu durum. Orta bir depremden, sonra büyük bir depremin olması çok düşüktür. Bu durumu kritik hale soktu. Biraz daha çekindim. Umarım daha büyük bir deprem olmaz" dedi.
Tablonun ürkütücü olduğunu belirten Prof. Dr. Ercan, "Bundan sonra her türlü olasılık açık. Gelecek bir hafta çok önemli. Daha büyük bir deprem 6- 6.5 deprem olabilir. Olursa aynı kırık boyunca olur. İyi olasılık daha küçük sarsıntılarla dinip gider. Bu son artçı ile ciddi bir durum gösterdi. Ürküttü. Sabah açıklama yapmıştım. Ardından deprem bekliyordum ama bu kadar büyüğünü değil. Gerginliğin büyük olduğu ortaya çıktı. Midilli'ye doğru sarktı. Ege'yi böylece etkisi aldı. Gerginliğin yüzde 75'i Midilli Körfezi ve Zeytinbağ Kavşağı'nda bir artış olması gerekiyor. Midilli'nin önünde 7.2'ye varabilir. Bu onun öncüsü değildir. Ama oradaki zaten birikmekte olan gerginliğe katkıdır. Kırılan Türkiye'nin en batı ucudur. Dün öncü depremlerini yaptı. Bugün depremini 5.5 büyüklüğünde yaptı. Daha sonra artçı depremleri 4.6 ve 5 üretti. Artçı depremin 5 olması ürkütücü. Depremi İzmir'de yaşadım. 12 ile 14 saniye sürdü. İzmir'de çok şiddetli hissedildi" diye konuştu.

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