Çanakkale deprem bölgesinde 954 yapı hasar gördü (4)

KONTEYNER OKULLAR KURULUYOR

Deprem nedeniyle geçen salı gününden hafta sonuna kadar okulların tatil edildiği Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi'nde bugün itibariyle deprem bölgesi dışındaki okullarda eğitim ve öğretime başlandı. Hasarın meydana geldiği 7 köyde ise eğitime başlanamadı. Yetkililer, bugün sahra okullarda eğitimin başlayacağını açıklamasına rağmen daha sonra karar değiştirdi. Çok sağlıklı olmayacağı gerekçesiyle bugün de bölgede eğitim başlatmadı. Depremzede öğrencilerin eğitim görmeleri için bölgeye konteyner sınıflar istendi. Gelen konteyner sınıfların okul bahçelerine yerleştirme çalışması da başladı. Depremlerin merkez üssünden biri olan Gülpınar köyündeki Çok Programlı Anadolu Lisesi bahçesine, 7'isi yeni toplam 9 konteyner yerleştirildi. 7 sınıfta 16'şar öğrencinin Çarşamba gününden itibaren eğitim-öğretime başlayacağı öğrenildi. İki konteynerden birini idareciler, diğerini ise öğretmenler kullanacak. Diğer köylerde de konteyner okulların kurulumu sürüyor.

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, ()



FOTOĞRAFLI