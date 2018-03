Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103’üncü yılı coşkusu (3)

ŞEHİTLER ABİDESİ'NDE TÖREN

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümü kutlamaları ile 18 Mart Şehitleri Anma Günü törenlerine, 18 Mart Stadyumu'ndaki programın ardından Gelibolu Yarımadası’nda bulunan Şehitler Abidesi'nde devam edildi. Abidedeki tören boyunca kuvvetli lodos etkili oldu.

Tören alanına gelenlerin üzerleri aranırken, eşyaları ise X- Ray cihazından geçirildi. Şehitler Anıtı'nın bulunduğu yöne 2 dev ekran kuruldu. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki bazı törenlere katılan, tarihteki 16 Türk devletini temsil eden üniformalı askerler de kutlamalarda yer aldı. Törenin başlangıcına kadar askeri bando tarafından marşlar çalındı. Protokol üyelerinin ardından önce Başbakan Binali Yıldırım ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan helikopterle tören alanına geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım’ın yanı sıra törene, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulisi Akar, kuvvet komutanları, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, milletvekilleri, askerler, öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı.

ATATÜRK ANITI’NA ÇELENKLER BIRAKILDI

Şehitlikteki tören, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atatürk Anıtı’na çelenk koymasıyla başladı. Başbakan Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Akar ve Çanakkale Valisi Tavlı da anıta çelenk bıraktı. Şehitler için saygı atışı gerçekleştirildikten sonra saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.

Törende Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) adına konuşan 18. Mekanize Piyade Tugayı Komutanı Tuğgeneral Mustafa Yaşar Arslanhan, Çanakkale Savaşları’nın, Türk tarihi için önemli dönüm noktalarından olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

“Bundan tam 103 yıl önce, tarihin en büyük ve en zor sınavında, kahraman Mehmetçikler, tarihte görülmesi mümkün olmayan bir destan yazıyordu. Her biri ağır toplarla donatılmış, yüzer çelik kalelerden oluşan dünyanın en seçkin donanma ve ordusunun; vatan aşkı ve imanından başka, o aşk ve imanından aldığı güçle, süngüsüne can veren Mehmetçik'in savaşıydı bu. İnsan olmanın ulvi duygusu ve bilinciyle milletimizin yüzyıllardır kanla sulayarak, kutsallaştırdığı bu eşsiz toprakları, elinden almak için haince ve canavarca tuzak kuranlara karşı bile şefkati elden bırakmayarak, birbirlerine saygı duyarak, ayni siperlerde savaşıp, can veren iki düşman olarak öldükten sonra koyun koyuna yatıp dost olan kahramanların, bize miras bıraktığı insanlık abidesidir bu. Çanakkale'de devleşen, gönüllerimizde ebedileşen ve tarihin altın sayfalarında destanlaşan yüce kahramanlar; huzur içinde uyuyunuz, düşmana geçit vermediğiniz bu topraklar, emin ellerdedir. Uğruna hiç düşünmeden canlarınızı feda ettiğiniz bağımsızlık ve özgürlüğümüzün sembolü şanlı bayrağımız, bu aziz vatan toprakları üstünde, sonsuza kadar dalgalanacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle; başta ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, vatanın bağımsızlığı, Türk milletinin birlik ve beraberliği için canlarını feda etmekten çekinmeyen aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, uzak diyarlardan gelerek bu memleketin toprakları üzerinde kanlarını döken ve bugün Mehmetçiklerimizle yan yana, koyun koyuna yatan, bütün kahramanların aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz. Ruhlarınız şad olsun.”

BAKAN KURTULMUŞ: 18 MART ÖVÜNÇ GÜNÜ OLDU

Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ise şunları söyledi:

“Her zaman bu ülkede vatana, bayrağa, toprağa, milletin onuruna, istiklaline ve geleceğine sahip çıkan bir millet var oluyor. Burada Seyit Onbaşı 215 kiloluk mermiyi topun ağzına vererek, Çanakkale Savaşları’nın dönüm noktasından birisi oldu. Aynı şekilde düşman gibi bu ülkeyi ele geçirmek için hareket eden içimizdeki hainlerden birisini, attığı tek bir kurşunla alnından vurarak, 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün kaderini değiştiren Ömer Halis Demir oldu. İçimizde birileri hep var oluyor. Var olmaya devam edecek. Bütün şehitlerimizi rahmetle minnetle ve şükranla anıyorum. Ayrıca bu 18 Mart günü, bizim için başka bir övünç günü oldu. Bize bu övüncü yaşatan Türk Silahlı Kuvvetleri'mize, güvenlik kuvvetlerimize, Afrin harekatını başarıyla tamamlayan Mehmetçik'e yürekler dolusu sevgilerimiz, minnetlerimizi, şükranlarımızı ifade ediyorum. Allah’ın izniyle aramızda birileri hep var olacak. Bu millet, Sayın Cumhurbaşkanı'm sizin önderliğinizde, sizin başkomutanlığınızda onurlu, güçlü ve büyük bir millet olarak yürüyüşüne devam edecektir. Şehitlerimize rahmet diliyorum. Gazilerimize şifa diliyorum."

Tören, Kur'an-ı Kerim okunduktan sonra Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından şehitler için dua yapılmasıyla sürdürüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Akar ve Çanakkale Valisi Tavlı, şehitlik defterini imzaladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, daha sonra şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Erdoğan, tören alanında bulunanlarla hatıra fotoğrafı da çektirdi. Bir grup izciyle sohbet eden Erdoğan, izci selamı verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Akar ve kuvvet komutanlarının elini sıkarak, tören alanından ayrıldı.

TÜRK YILDIZLARI'NA VE SAVAŞ GEMİLERİNİN GEÇİT TÖRENİNE 'LODOS' ENGELİ

Şehitler Abidesi’ndeki tören kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait unsurların boğazdaki geçit töreni ile Türk Yıldızları'nın gösterileri iptal edildi. Türk Yıldızları’nın '18 Mart' uçuşu, aynı zamanda sezon açılış gösterisi olacaktı. Her yıl büyük heyecanla izlenen gösteri, kuvvetli lodos nedeniyle iptal edildi. Törene katılanlar, iptal kakarını duyunca üzüldü. Çanakkale Boğazı’nda lodosun saatteki hızının 50 kilometreye ulaşması nedeniyle savaş gemilerinin boğazdaki geçit töreni de iptal edildi.

